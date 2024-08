In molti si chiedevano dove avrebbe giocato Wojciech Szczesny dopo aver chiuso la sua avventura con la Juventus, ma a sorpresa il portiere polacco ha comunicato il ritiro dal mondo del calcio giocato. Una decisione inaspettata, comunicata con un post social che ha spiazzato tutti, nel quale l’ex bianconero ha ripercorso le tappe della carriera. Dall’addio a Varsavia nel 2006 per trasferirsi a Londra e vestire la maglia dell’Arsenal, realizzando il sogno di giocare al calcio e di guadagnarci; l’inizio di quello che è stato per lui il viaggio di una vita.

Inoltre, Szczesny ha avuto anche il privilegio di rappresentare la sua Nazionale in 84 partite. L’ormai ex portiere si è superato, andando oltre i suoi stessi sogni: «Sono arrivato dove la mia fantasia non oserebbe nemmeno portarmi». Il portiere ha giocato con campioni di altissimo livello senza mai sentirsi inferiore, ma ha anche creato importanti rapporti umani, oltre che ricordi, scoprendo persone che hanno lasciato il segno nella sua vita.

L’ANNUNCIO A SORPRESA DI WOJCIECH SZCZESNY

Nel suo annuncio di addio al calcio giocato, Wojciech Szczesny sottolinea con orgoglio di aver dato tutto a questo sport, al tempo stesso di aver avuto tanto, in un rapporto che è sempre stato reciproco. Ad esempio, ha donato al calcio 18 anni della sua vita, senza mai tirarsi indietro, mettendosi sempre in gioco. Sicuramente potrebbe dare ancora tanto al calcio, ma per il portiere è arrivato il momento di completare questo capitolo.

«Il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c’è più. Sento che in questo momento è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia – la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia». Quindi, ha deciso di far concludere questo incredibile viaggio, non senza ringraziare chi lo ha aiutato in tutti questi anni. Intanto, la Juventus lo ha salutato pubblicando un post sui social con cui omaggia uno dei grandi portieri che ha indossato la maglia bianconera.

C’è spazio ovviamente anche per i fan, per chi lo ha sostenuto e criticato, del resto è anche dalle critiche che si cresce e lo stesso portiere è maturato tanto. Ma ora può scrivere una nuova pagina della sua vita, comunque importante, che per Szczesny è tutto da scoprire: infatti, in questi anni ha imperato che niente è impossibile, quindi promette che sognerà in grande per questa nuova fase della sua vita.