Wojciech Szczesny/ “Bremer è un animale! Di Maria e Pogba? Sono qui per vincere”

“Fisicamente è impressionante, è un animale, una bestia! Poi è un ragazzo molto tranquillo: sembra poco brasiliano. Quando i suoi connazionali cantano lui sta lì ed è tranquillissimo. Però fisicamente è un bel giocatore: la velocità, la potenza che ha. Davvero impressionante“, con queste parole sul nuovo acquisto dal Torino Bremer, ha esordito Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ai microfoni di TuttoSport. “Io pilastro della Juventus?” Continua il polacco: “Non lo so perché mi sento ancora giovane e la cosa bella è che non devo più entrare al torello perché vanno sempre i più piccoli. Però sono passati 5 anni e mi sento un pezzo importante della squadra. Poi ci sono altri giocatori di grandissima qualità ed esperienza. Abbiamo creato davvero un bel gruppo“.

Stagione sempre ottima dal punto di vista personale per il portiere polacco: 33 gettoni in campionato con 29 gol subiti e 12 volte porta mantenuta inviolata. Con questi numeri, difatti, la domanda sull’obiettivo della prossima Juventus dopo gli acquisti di Angel Di Maria, Bremer e Paul Pogba: “Quando arrivano due giocatori come Di Maria e Pogba fa bene anche alla fiducia della squadra, perché campioni come loro due, ma vale pure per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto. Arrivano per vincere“.

Wojciech Szczesny suona la carica: “Voglio arrivare al meglio, accetto di dover soffrire”

Parole da vero leader per il portiere che in passato ha giocato anche con le maglie di Arsenal e Roma. Si è soffermato sui giovani: “Non dimentichiamo i giovani come Fagioli, che è tornato dal prestito. O Miretti, che ancora non è arrivato ma ha fatto molto bene alla fine della scorsa stagione. Anche Rovella… Insomma, tantissimi giovani che devono imparare dall’atteggiamento di quelli più esperti“, con queste parole Szczesny si è espresso sulla Juventus che verrà un domani, senza però dimenticare il presente con lo stesso polacco oltre che i vari Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Leonardo Bonucci come punti fermi del progetto del tecnico Allegri.

Una stagione che la Juventus vorrà di certo migliorare il quarto posto dell’annata precedente, recuperando tuttavia, un girone di andata molto al di sotto delle aspettative con sconfitte rivedibili. Mancherà inizialmente Pogba, visto che l’infortunio non gli permetterà di iniziare il campionato con Szczesny e compagni, così come dice il comunicato della squadra: “Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale“. Gli esiti hanno riportato la necessità di operare il giocatore che resterà fermo circa 2 mesi, saltando circa le prime 8 gare di campionato.











