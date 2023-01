WORLD PIZZA DAY/ Diavola e Bufala insidiano il primato della Margherita negli ordini

WORLD PIZZA DAY. Dici pizza e subito pensi a Napoli. A guardare però gli ordini a domicilio del piatto italiano per eccellenza la regola non sembra valere: le città più golose si trovano infatti in Puglia e Sicilia. A dirlo sono i dati diffusi da Deliveroo in occasione della Giornata Mondiale della Pizza, che ricorre il 17 gennaio. Secondo la piattaforma di ordini online nella top ten dei centri urbani nei quali si mangia più pizza compaiono ben sei centri che si trovano nelle due Regioni. In particolare, il ranking è guidato da Manfredonia (FG) che precede Fucecchio (FI) e Francavilla Fontana (BR). Al quarto posto si colloca poi la catanese Giarre (CT), mentre quinta si posiziona la barese Terlizzi. E solo nelle posizioni seguenti fanno capolino alcune città del Nord: il sesto posto è infatti occupato da Fossano (CN), alla cui spalle s trova Sondrio che anticipa Caltagirone (CT), Chioggia (VE) e Paternò (CT).

Ovunque sia consumata, la pizza mette però tutti d’accordo quando si tratta della classica margherita che, stando sempre alle indicazioni rilasciate da Delivero, si conferma la variante preferita degli italiani. Il suo scettro è tuttavia insidiato da due agguerrite alternative: la diavola e la bufala, che conquistano rispettivamente il secondo e terzo posto. In quarta posizione, si trova poi la quattro formaggi, seguita da un altro grande classico, la capricciosa. Alle loro spalle chiudono la classifica delle magnifiche dieci, la marinara, la Napoli, la quattro stagioni, l’americana con wurstel e patatine, che fa incetta di preferenze soprattutto tra i più piccoli, e la prosciutto e funghi.

L’indagine condotta da Deliveroo ha potuto contare su un campione davvero molto ampio: nel corso del 2022, infatti, sulla piattaforma, che consente di ordinare da circa 7.000 pizzerie in tutta Italia, sono state ordinate tante pizze da coprire, mettendone una a fianco all’altra, una distanza di 1.200 km, pari a quella che corre tra Milano e Reggio Calabria. E va detto che l’anno appena concluso rappresenta solo l’epilogo di un crescendo: le pizze ordinate sull’App di Deliveroo dal 2015 a oggi arrivano infatti a coprire una distanza superiore ai 3.000 km, un viaggio ideale che da Napoli arriva fino a Bruxelles, passando per Parigi e Londra.

L’amore degli italiani della pizza non emerge tuttavia solo dai dati relativi agli ordini online: il suo fascino non manca neppure quando si tratta della versione sottozero. Una ricerca commissionata da Findus ad AstraRicerche rivela infatti che ben 8 italiani su 10 scelgono di portare in tavola la pizza surgelata, che per il 55,6% rappresenta un appuntamento fisso.

Complessivamente nel 2021 in Italia sono stati consumate 7 miliardi di pizze e, secondo una ricerca Cerved sul mercato della panificazione promossa da Aibi, Associazione italiana bakery ingredients, ogni giorno, in Italia nell’ambito del fuori casa operano oltre 36mila artigiani del comparto divisi tra bar, pizzerie pure, panifici, rosticcerie, gastronomie e ristorazione di vario tipo.











