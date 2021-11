Wta Finals 2021/ Streaming video diretta tv, orario e calendario 4^ giornata (tennis)

DIRETTA WTA FINALS 2021: SABATO MESSICANO!

La diretta delle Wta Finals 2021 ci terrà compagnia da Guadalajara (Messico) anche oggi, sabato 13 novembre. Sono giorni molto intensi per il tennis e anche nel Master di fine anno in campo femminile proseguono i match. Siamo sempre nella fase a gironi e per la precisione oggi vivremo la seconda giornata del gruppo Chichén Itzá, con le partite che avranno inizio alle ore 21.00 della sera italiana per poi proseguire fino a notte inoltrata, dal momento che agli incontri di singolare si alternano pure quelli del torneo di doppio.

WTA FINALS 2021/ Streaming video diretta tv: Kontaveit in semifinale, Muguruza ok

I due appuntamenti del sabato messicano saranno con Świątek Sabalenka e Badosa Sakkari, perché il regolamento prevede che nella seconda giornata di ciascun girone si sfidino le due tenniste che hanno vinto all’esordio e di conseguenza le due che hanno perso, per evitare che dopo il secondo turno entrambe le semifinaliste siano già ufficiali, svuotando di significato i match della terza giornata. Ecco perché i match di oggi sono quelli di cui abbiamo detto e che caratterizzeranno una nuova giornata della diretta delle Wta Finals 2021.

WTA FINALS 2021/ Diretta streaming video tv: bene Sakkari, Badosa super!

DIRETTA WTA FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Wta Finals 2021 è garantita da SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti perché presente sul digitale terrestre (numero 64) ma è accessibile anche agli abbonati alla televisione satellitare. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, potrete comunque seguire i match del torneo di Guadalajara con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennis.it. Ricordiamo anche che sul portale www.wtatour.com c’è una sezione interamente dedicata alle Wta Finals 2021, e che potrete liberamente consultare trovandovi tutte le informazioni utili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SUPERTENNIS

WTA FINALS 2021/ Diretta tv e streaming video: impresa Kontaveit, ok Pliskova

DIRETTA WTA FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta delle Wta Finals 2021 presenta dunque temi interessanti: sarà sicuramente stuzzicante il confronto tra la greca Maria Sakkari e la spagnola Paula Badosa, che avendo vinto nella prima giornata vivono già una sfida che potrebbe consegnare un posto in semifinale a chi vincesse. In particolare sarà attesa Badosa, sulla carta la tennista probabilmente meno quotata del gruppo, che tuttavia ha debuttato con un perentorio successo per 6-4, 6-0 contro la prima testa di serie Sabalenka, ribaltando le gerarchie del girone Chichén Itzá.

L’altra partita vedrà dunque scendere in campo appunto la bielorussa Aryna Sabalenka e colei che invece ha perso contro la Sakkari nella prima giornata, cioè la polacca Iga Świątek (che ha ceduto per 6-2, 6-4). Questa sarà una partita se possibile ancora più delicata, perché naturalmente perdere una seconda volta sarebbe di fatto una condanna, dunque vincere è una necessità per entrambe per rimanere “vive” (agonisticamente parlando) in queste Wta Finals 2021 in corso a Guadalajara, che per la prima volta ospita il Master femminile in sostituzione della città cinese di Shenzhen, che ha rinunciato a causa del Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA