Wta Finals 2021/ Diretta streaming video tv: 2^ giornata, orario e calendario match

DIRETTA WTA FINALS 2021: OGGI IL GRUPPO CHICHÉN-ITZÁ

Le Wta Finals 2021 proseguono il loro programma giovedì 11 novembre: i due match che si giocano valgono per il girone Chichén-Itzá e, come già visto ieri, con il fuso orario di casa nostra saranno tra la serata e la notte. A Guadalajara saranno le 14:00, e le 21:00 in Italia, quando si giocherà Sakkari Swiatek; a seguire, alla 1:30 da noi, sarà il turno di Sabalenka Badosa. Entra dunque in gioco la testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka: per ranking sarebbe la favorita per il titolo, ma forse oggi ci sono altre giocatrici con più possibilità di portare a casa il titolo.

Per esempio Paula Badosa, che tra quelle arrivate alle Wta Finals 2021 è stata la più regolare nel corso della stagione, che l’ha vista centrare grandi risultati e una incredibile crescita (partiva numero 90, lunedì è entrata nella Top 10). Ad ogni modo vedremo cosa succederà nella diretta delle Wta Finals 210, tra poco si gioca e dunque noi possiamo cominciare a presentare in maniera più approfondita quelli che possono essere i temi principali che emergeranno dalla giornata di Guadalajara.

DIRETTA WTA FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv delle Wta Finals 2021 è disponibile su SuperTennis, la web-tv federale che si occupa a 360 gradi questo sport e che trovate anche sul digitale terrestre (numero 64), di conseguenza il torneo sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere ai match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennix.it. Da segnalare anche che il sito www.wtatennis.com mette a disposizione, nell’apposita sezione dedicata alle Wta Finals 2021, tutte le informazioni utili sul Master femminile di fine stagione.

DIRETTA WTA FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Per le Wta Finals 2021 troviamo allora in campo le altre quattro protagoniste: ieri Anett Kontaveit e Karolina Pliskova hanno battuto, rispettivamente, Barbora Krejcikova e Garbiñe Muguruza e si sono portate in testa al loro girone. Come andrà oggi? Di sicuro bisognerà osservare con attenzione il match tra Maria Sakkari e Iga Swiatek, perché la scorsa primavera la greca aveva fermato la grande corsa della polacca al Roland Garros, dopo una serie di 11 match e 22 set consecutivi (ovviamente con titolo nell’edizione precedente). Sakkari che poi ha mancato lo Slam, ma resta una giocatrice solida che si è già presa scalpi importanti negli ultimi anni.

La Swiatek a dire il vero dopo il trionfo parigino non ha brillato in maniera assoluta, ma quello che ha fatto nell’ultimo anno e mezzo rimane chiaramente un grande riferimento, contando anche che essendo nata nel 2000 è la partecipante più giovane alle Wta Finals 2021. Di Sabalenka e Badosa abbiamo detto: non ci stupiremmo se la spagnola nata negli Stati Uniti dovesse arrivare in finale, il suo stato di forma è incredibile e il titolo vinto a Indian Wells lo ha ampiamente dimostrato, dunque adesso mettiamoci comodi e aspettiamo che alle Wta Finals 2021 si torni a giocare…



