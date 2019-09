X Factor 2019, Auditions/ Diretta e anticipazioni prima puntata: nuovi giudici e novità

X Factor 2019: riparte da Mara Maionchi, anticipazioni prima puntata Auditions

Tutto pronto per X Factor 2019, compresa la rivoluzione dietro il bancone dei giudici. Per la tredicesima edizione ancora una volta condotta da Alessandro Cattelan, la giuria è stata quasi totalmente rinnovata. Resta in pole position Mara Maionchi, presente già da parecchie edizioni. Al suo fianco siederanno anche: Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel dei Subsonica. Dopo le iniziali fasi dedicate ai casting, che hanno coinvolto circa 40.000 persone, provenienti dall’Italia e dall’estero, in onda dal Pala Alpitour di Torino andranno in scena le Auditions, “spalmate” nei primi tre appuntamenti televisivi a partire da oggi, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). L’appuntamento sarà sempre disponibile anche on demand, visibile su Sky Go – su smartphone, tablet e Personal Computer, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea – e in streaming su NOW TV. In chiaro inoltre, anche su TV8 nella prima serata di venerdì 13. Ospiti speciali delle puntate dedicate alle Auditions: Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor, il rapper Anastasio.

X Factor 2019: le novità della tredicesima edizione. I quattro sì…

Tra le novità di questa tredicesima edizione di X Factor anche un nuovo meccanismo: chi, al Pala Alpitour di Torino, otterrà 4 sì, avrà istantaneamente l’ingresso alla fase successiva del programma, quella dedicata ai Bootcamp; per chi riceverà 3 sì, invece, l’ostacolo di una nuova selezione passa dal giudice di categoria, che sulla base dei posti rimasti ancora vacanti, rivedendo le esibizioni delle Auditions, dovrà decidere ci vuole promuovere. Dopo le Selezioni, la fase dedicata ai Bootcamp (il 3 e il 10 ottobre) andrà in onda dal Mediolanum Forum di Assago (Milano). Durante quella occasione, con il solito meccanismo delle 5 sedie da colmare per ogni categoria, il quartetto di giudici dovrà scegliere i 20 migliori talenti che agguanteranno appieno la prossima fase dedicata agli Home Visit. In quella occasione, questa penultima fase prima dei Live avverrà, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico che decreterà chi dovrà passare all’importante fase successiva.

Categorie e i Live di X Factor 2019

Dopo gli Home Visit, i dodici finalisti che accederanno all’ultima fase dedicata ai Live, saranno divisi nelle abituali categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio giudice. L’appuntamento di X Factor 2019 dedicato alla musica dal vivo, partirà ufficialmente il prossimo 24 ottobre. Ma quali saranno tutti gli appuntamenti televisivi del talent show più atteso della stagione? Eccoli a seguire. Le Audizioni saranno così suddivise: 12 – 19 – 26 settembre; Bootcamp 3 e 10 ottobre; Home Visit 17 ottobre. In ultimo, l’appuntamento con i Live a partire dal 24 ottobre.



