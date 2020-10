X FACTOR 2020, AUDIZIONI/ Diretta 1° ottobre, Hell Raton: “Non è solo un talent”

Ultimo appuntamento con le audizioni di questa nuova edizione di X Factor. I quattro giudici tornano a sedere al bancone per ascoltare gli ultimi aspiranti artisti prima di entrare nella fase più calda delle selezioni. A dirsi davvero soddisfatto di questa avventura e, anzi, addirittura sorpreso, è Hell Raton. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Manuelito ha infatti dichiarato: “Sono rimasto sorpreso dalla quantità di inediti: pensavo di sentire parecchie cover invece… X Factor non è più solo talent ma un contest seguito da tanta formazione, un’accademia. A un altro talent avrei detto no“. Inoltre ha tenuto a specificare che: “In tanti si aspettano che la musica dia un esempio ma sono le persone che lo devono dare. Il rap è criticato ma è musica provocatoria, una valvola di sfogo. Per noi è come essere degli attori: la nostra musica è non politicamente corretta ma è una diapositiva del momento. Il pregiudizio porta a fermarsi all’apparenza. Bisogna andare oltre”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ULTIMO APPUNTAMENTO CON LE AUDIZIONI

X Factor 2020, giovedì 1° ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, torna in onda con il terzo ed ultimo appuntamento dedicato alle audizioni. Dopo le prime due puntate nel corso delle quali non sono mancate le emozioni, ma anche i momenti divertenti, Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika sono pronti a scegliere gli ultimi concorrenti che si sfideranno, poi, nelle due puntate dedicate ai Bootcamp, in onda l’8 e il 15 ottobre e nella fase Last Call che sarà l’ultimo atto prima dell’inizio dei live. Anche questa sera, i quattro giudici sono pronti ad emozionarsi, a divertirsi e a scegliere gli aspiranti concorrenti che li colpiranno per la voce, ma anche per la personalità. Per superare il turno, ogni concorrente deve ottenere almeno tre sì. Nelle prime due puntate di X Factor 2020, i quattro giudici hanno dimostrato di avere più o meno le stesse idee. Accadrà anche questa sera?

LA TRISTEZZA DI MANUEL AGNELLI

Tra Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika si è subito instaurato un clima di complicità che i quattro giudici di X Factor 2020 hanno portato alle audizioni. In vista dell’ultimo appuntamento dedicato alle selezioni dei concorrenti, Manuel Agnelli non nasconde la propria tristezza consapevole che, d’ora in poi, con i suoi colleghi, ci saranno anche le scintille. Con la formazione delle squadre che, per ora, restano top secret, Manuel Agnelli, veterano del talent show di Sky, avvisa i suoi colleghi. “Sono un po’ triste”, annuncia Agnelli. “Perchè sei triste?“, chiede Emma. “Perchè d’ora in poi ci odieremo”, risponde Manuel. L’obiettivo dei quattro giudici è riuscire a trovare il talento con l’X Factor per portare a casa la vittoria. Riusciranno a farlo senza litigare?

ULTIME SELEZIONI PER X FACTOR 2020

Quali aspiranti cantanti saliranno sul palco di X Factor 2020 per l’ultima puntata dedicata alle selezioni? Dal video di anticipazioni pubblicato dalla pagina Instagram del talent show sappiamo che non mancherà l’entusiasmo, ma anche la delusione dei giudici nei confronti dei concorrenti. Hell Raton si mostrerà particolarmente entusiasta di fronte all’energia: “Ci stanno regalando qualcosa di unico“, dirà il giudice rapper mentre Emma si mostrerà infastidita di fronte all’atteggiamento di un concorrente che sbadiglierà sul palco. Mika, infine, dirà sì senza riserve probabilmente ad un gruppo con un “siete assolutamente fantastici”.





