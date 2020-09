X Factor 2020, audizioni/ Giudici e diretta 24 settembre: prima sfuriata di Emma?

X FACTOR 2020, AUDIZIONI: ANTICIPAZIONI 24 SETTEMBRE

Giovedì 24 settembre, alle 21.15 su Sky Uno, torna l’appuntamento con X Factor 2020. Dopo il successo ottenuto con la prima puntata dedicata alle audizioni, Alessandro Cattelan torna a raccontare le emozioni e i sogni degli aspiranti concorrenti del talent show. Quella di questa sera sarà la seconda e penultima puntata di X Factor 2020 dedicata alle audizioni. In uno studio totalmente senza pubblico, nel totale rispetto delle norme anti Covid, Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli torneranno ad ascoltare le voci di quelli che potrebbero diventare i concorrenti ufficiali dei live di X Factor 2020 che prenderanno il via il 29 ottobre. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Quali cantanti riusciranno ad ottenere i tre sì necessari per accedere alla fase successiva delle selezioni? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

EMMA SI SPAZIENTISCE A X FACTOR: “MI HA FATTO GIRARE I COGL*ONI”

La seconda puntata di X Factor 2020 dedicata alle audizioni si aprirà con la waiting zone, la zona del backstage in cui i giovani artisti aspettano il loro turno raccontando le proprie emozioni ad Alessandro Cattelan. Davanti alla giuria, poi, si esibiscono sulle note delle canzoni con cui pensano di conquistare la fiducia dei giudici. Dal video pubblicato da Sky e che anticipa ciò che vedremo questa sera, sappiamo che Emma Marrone perderà in alcuni momenti la pazienza. “Mi ha fatto girare i cog*ioni quello lì, poi ha pure cantato bene“, dirà la cantante salentina. Mika, invece, ribadirà di essere alla ricerca di filosofi mentre Hell Raton, pur riconoscendo originalità in alcuni aspiranti cantanti, dirà no a chi non considererà all’altezza dei live. Sarà una puntata, dunque, in cui non mancheranno le emozioni.

EMMA MARRONE PROMOSSA A PIENI VOTI: SI CONFERMERA’ NELLA SECONDA PUNTATA?

Il debutto di Emma Marrone come giudice di X Factor 2020 è stato promosso a pieni voti. Schietta e sincera, la cantante salentina si è anche lasciata andare alle emozioni portando all’interno del talent show quel pizzico di freschezza di cui aveva bisogno. La performance della Marrone sarà promossa anche dopo la seconda puntata? Il pubblico non ha dubbi e la considera la novità di cui il talent condotto da Alessandro Cattelan aveva bisogno. Nell’appuntamento di questa sera, non si risparmierà interagendo con i colleghi e sbottando di fronte ad aspiranti concorrenti indisponenti. Ricordiamo che X Factor è visibile anche su Sky Go e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, su TV8.



© RIPRODUZIONE RISERVATA