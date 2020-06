X Factor 2020, la nuova giuria/ Emma Marrone e Tommaso Paradiso i più gettonati

Pubblicità

Alessandro Cattelan annuncia la nuova giuria di X Factor 2020 anche se non svela ancora i nomi. Con un video pubblicato sui suoi profili social, il conduttore del talent show di Sky scatena l’entusiasmo e la curiosità dei fans svelando semplicemente che in giuria ci sarà una donna e ben tre uomini. Chi saranno, dunque, i quattro giudici di X Factor 2020? “Avremo ospiti i quattro nuovi giudici di X Factor. Probabilmente, in questi giorni, leggerete un sacco di speculazioni. Non credete a niente. I nomi li saprete solo martedì a E poi c’è Cattelan. Vi do solo un piccolo indizio su come sarà composta la giuria”, annuncia Alessandro Cattelan che poi parla di una donna e tre uomini. Chi saranno, dunque, i giudici di X Factor 2020? Nelle scorse settimane sono spuntati i nomi di Neffa, Mika e Manuel Agnelli. Per Mika e Manuel Agnelli si tratterebbe di un ritorno. Cattelan, tuttavia, ha parlato di quattro nuovi giudici: saranno, dunque, tutti esordienti o saranno nuovi rispetto a quelli della scorsa edizione?

X FACTOR 2020, PARTE IL TOTO NOMI PER LA GIURIA: EMMA MARRONE E TOMMASO PARADISO IN POLE?

Chi saranno i quattro giudici di X Factor 2020? L’annuncio di Alessandro Cattelan ha fatto partire ufficialmente il toto nomi. Sotto il video pubblicato dal conduttore sia su Instagram che su Twitter, sono tantissime le ipotesi dei fans che sono stati invitati dallo stesso Cattelan a sbizarrirsi. Tra i nome più gettonati spuntano quelli di Emma Marrone, già indicata come probabile giudice di X Factor e Tommaso Paradiso. Non mancano, tuttavia, le sorprese. C’è chi pensa ad uno dei nomi più forti del momento come Achille Lauro, chi punta tutto su Dardust e chi è convinto che, in giuria, ci sarà davvero Neffa. Per l’unica donna, invece, oltre all’amatissima Mara Maionchi che, tuttavia, quest’anno non ci sarà, spunta anche il nome di Asia Argento.



