X Factor 2021, audizioni 1a puntata/ Diretta e concorrenti: debutta Ludovio Tersigni

X Factor 2021: diretta e anticipazioni prima puntata audizioni

Il sipario sta per aprirsi su X Factor 2021. Oggi, giovedì 16 settembre, in prima serata su Sky e NOW, con la prima puntata in simulcast su TV8, va in onda la prima puntata dedicata alle audizioni della quindicesima edizione del talent show che ha portato sulla scena musicale artisti del calibro di Marco Mengoni. Noemi e Maneskin. X Factor 2021 andrà in onda con tante novità. La prima è la presenza del nuovo conduttore.

Dopo l’addio di Alessandro Cattelan che sta per debuttare, nella prima serata del sabato di Raiuno con il programma Da Grande, a guidare la squadra sarà Ludovico Tersigni, tra i protagonisti di Skam Italia. “Non posso che ringraziare tutti per l’opportunità, mi sono sentito subito parte di un gruppo, non solo con i giudici, ma con tutti i concorrenti”, ha dichiarato Ludovico in conferenza stampa.

Chi sono i giudici di X Factor 2021?

Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione di X Factor 2021 è stata confermata la giuria. Al banco dei giudici, infatti, si siederanno Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, il veterano del gruppo. Tra i quattro giudici c’è molta sintonia e sono pronti a premiare i migliori talenti che, sin da questa sera, si presenteranno davanti al loro banco. Tuttavia, la giuria non concederà sconti mandando avanti solo i meritevoli.

“Sono contentissima di ritrovare i miei compagni e ringrazio Sky e Fremantle per questa avventura da cui si può imparare tantissimo anche solo stando ad ascoltare”, ha detto Emma in conferenza stampa. “A me piace che XF racconti la musica attraverso i generi e la contaminazione tra questi. Quest’anno il talent ha una grande occasione, raccontare ciò che è successo mentre sta succedendo, e l’epopea dei Maneskin lo conferma: X Factor sta alimentando il cambiamento”, ha aggiunto Manuel Agnelli.

Addio alle categorie, la rivoluzione di X Factor 2021

Sin dalla prima edizione, i concorrenti di X Factor sono stati divisi in quattro categorie: gruppi, over, under donne e under uomini. Con la quindicesima edizione, però, tutto cambia. Nessuna categoria per i giudici che potranno scegliere i concorrenti migliori indipendentemente dall’età e dal genere musicale.

Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, durante i live, guideranno così squadre eterogenee formate sia da band che da solisti. L’unica regola che i quattro giudici dovranno osservare è quella di avere almeno un cantante solista e una band.

