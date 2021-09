X FACTOR 2021, AUDIZIONI 3a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: novità verso i Bootcamp

X Factor 2021: anticipazioni e diretta terza puntata audizioni

Terza e ultima puntata di X Factor dedicata alle Audizioni. Questa sera scopriremo gli ultimi concorrenti che riusciranno a passare alla fase successiva, quella dei Bootcamp. Ciò che molti si chiedono ora è come i quattro coach formeranno le loro squadre ora che le categorie sono state abolite. Solitamente, prima di dare il via ai Bootcamp, ogni coach scopriva la categoria a lui assegnata e procedeva poi con la nuova selezione. Ora che tutto è cambiato scopriamo che Manuel Agnelli, Emma, Mika e Hell Raton si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione. Sulla base di questo confronto, sarà proprio la direzione musicale ad assegnare a ciascun giudice un gruppo di 12 concorrenti. Tra questi verranno poi scelti i concorrenti ufficiali. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ultime audizioni in arrivo

L’avventura di X Factor 2021 continua e torna in onda oggi, giovedì 30 settembre, in prima serata su Sky e NOW. Per gli aspiranti concorrenti del talent show, quella di questa sera, sarà l’ultima possibilità per conquistare la fiducia dei giudici Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Tutti gli aspiranti artisti saliranno sul palco di Cinecittà accompagnati da Ludovico Tersigni che raccoglierà le loro emozioni nel backstage sia prima che dopo l’esibizione.

Tutti i concorrenti che saliranno sul palco di X Factor 2021 si esibiranno con brani inediti, ma anche con cover con un unico obiettivo: conquistare tre sì dai giudici per poter accedere alla fase successiva ovvero quella dei bootcamp, tappa fondamentale per continuare il viaggio verso i live. I concorrenti che passeranno il turno raggiungeranno gli altri artisti che, nelle precedenti puntate, hanno ottenuto tre sì dai giudici.

X Factor 2021: verso i bootcamp

Al termine dell’ultima puntata di X Factor 2021 dedicata alle audizioni, Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli si riuniranno con la produzione musicale per confrontarsi sui giudizi espressi durante le audizioni. La grande novità dell’edizione 2021 del talent show di Sky è l’abolizione delle categoria. Quest’anno non ci saranno le squadre Under Uomini, Under Donne, Over e gruppi, ma tutte le squadre saranno miste.

Sulla base del confronto tra i giudici e la direzione musicale, ad ogni giudice saranno assegnati 12 concorrenti scelti tra quelli che hanno superato l’audizione. Con la formazione delle squadre, comincerà la successiva fase di X factor 2021. Nella puntata in onda giovedì 7 ottobre, le quattro squadre affronteranno prima i Bootcamp, con l’elettrizzante meccanismo delle sedie, e poi gli Home Visit. Durante quest’ultima fase, ogni giudice sceglierà i tre concorrenti con cui affrontare i live.



