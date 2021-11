X Factor 2021 Live 4a puntata/ Diretta ed eliminati: duetto di Mika ed Emma Marrone

X Factor 2021: anticipazioni e diretta quarto live 18 novembre

Giovedì 18 novembre, alle 21.15 su Sky Uno, Ludovico Tersigni conduce il quarto Live di X Factor 2021. Quello di questa sera è un appuntamento imperdibile per il talent show di Sky non solo per la gara tra i concorrenti, ma anche per un momento inedito e molto intimo che regaleranno Emma Marrone e Mika. I due giudici che, insieme a Manuel Agnelli e Hell Raton saranno chiamati a scelte particolarmente difficili, si esibiranno in un duetto inedito che regalerà grandi emozioni al pubblico.

Sul palco di X Factor 2021, inoltre, nel corso della serata, saliranno Young Miles, J. Lord e Shari sche si esibiranno sulle note di “TESTAMENTO (La resa dei conti)“, brano che accompagna l’attesissima uscita della quinta stagione della serie cult Gomorra. I grandi protagonisti della serata, tuttavia, saranno come sempre i concorrenti. Cosa canteranno? Andiamo a scoprire le assegnazioni.

Le assegnazioni del quarto live di X Factor 2021

Il quarto live di X Factor 2021 si aprirà con l’esibizione a catena di tutti i concorrenti che riproporranno i loro brani. Baltimora proporrà “Altro”, i Bengala Fire si esibiranno con “Valencia”, Erio con “Amore Vero”, Fellow con “Fire”, gIANMARIA con “I Suicidi”, Le Endrigo con “Cose più grandi di te”, i Mutonia con “Rebel”, Nika Paris con “Tranquille (Mon coeur)” e i Versailles con “Truman Show”. Al termine di tutte le esibizioni ci sarà la prima eliminazione diretta.

I concorrenti rimasti in gara si esibiranno, poi, con delle cover. Emma ha assegnato “Malamente – Cap 1: Augurio” di Rosalía a Le Endrigo, e “Stella di mare” di Lucio Dalla a gIANMARIA. “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti e “Cercami”, di Renato Zero sono i pezzi che Hell Raton ha scelto rispettivamente per Baltimora e Versailles. “Anche Fragile” di Elisa a Fellow e “Dernière danse” a Nika Paris sono i pezzi scelti da Mika e, infine, Manuel Agnelli, per i Bengala Fire ha scelto “Evil” di Interpol; per Erio “London Calling” dei The Clash e per i Mutonia “Gigantic” di Pixies.

X Factor 2021: come votare e come vedere il quarto live in streaming

Il quinto giudice di X Factor 2021 è il pubblico che, anche durante il quarto live, avrà la possibilità di votare le migliori esibizioni. I telespettatori potranno votare in modo totalmente gratuito tramite il sito xfactor.sky.it, App X Factor 2021 (utilizzabile anche da Smartwatch) e decoder Sky.

Il quarto live di X Factor 2021, inoltre, potrà essere visto sia in diretta televisiva su Sky Uno, su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, e in streaming su Now. La replica del quarto live andrà in onda mercoledì 24 novembre, in prima serata su Tv8.

