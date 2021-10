X Factor 2021, pagelle 1a puntata/ Nika Paris al top, Erio delude le aspettative

X Factor 2021, pagelle 1a puntata: i voti della prima manche

È il momento di dare i voti alle esibizioni della prima puntata dei Live di X Factor 2021: ecco le pagelle di tutti i concorrenti, le cui performance sono state già valutate dalla giuria e dal pubblico. A rompere il ghiaccio ad inizio serata sono stati i Bengala Fire, band del roster di Manuel Agnelli, con l’inedito “Valencia”. Un brano che convince gli appassionati del genere rock n roll, tanto da sembrare arrivato dritto dritto dagli anni Settanta, ma che non entusiasma fino in fondo. Il pubblico, però, non ha apprezzato. Voto 5,5. Dopo di ciò è toccato ad Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, del roster di Hell Raton. La sua “Altro” lascia il segno, al punto che il ritornello sembrerebbe essere già destinato ad essere intonato in loop, soprattutto dai più giovani. Voto 6. La prima “quota rosa” delle uniche due in gara, invece, merita più che una sufficienza. Nika Paris, del roster di Mika, nonostante la giovane età, mostra sulle note della sua “Tranquille” ampia capacità di gestire il palcoscenico, portando sopra quest’ultimo la magia della sua internazionalità. Un talento che non può far altro che emergere. Voto 8.

X Factor 2021 Live 1a puntata/ Concorrenti: bocciati Vale LP, Mutonia e Karazak

Non si smentisce gIANMARIA del roster di Emma di X Factor 2021. L’inedito “I suicidi” ha un testo profondo, che va dritto al cuore. Il sound è sentito e risentito, ma d’altronde è coerente con le mode del momento. Riesce ugualmente a metterci il suo e ad emozionare. Voto 7. Non sono certamente mainstream, invece, i Westfalia, del roster di Mika, con la loro “Goblin”. Il sound è incredibile, ma il risultato nell’insieme non convince al 100% e lo dimostra il giudizio del pubblico. Voto 5. A chiudere la prima manche, infine, Versailles, del roster di Hell Raton, con “Truman show”. Un mix di generi che non sembra, almeno per il momento, essere destinato a trovare un posto nel panorama della musica. Voto 4,5.

CHI È KARAZAK, X FACTOR 2021 SQUADRA HELL RATON/ Michele Corvino attesissimo ai Live

I voti della seconda manche di X Factor 2021

Per quanto riguarda le pagelle dei concorrenti di X Factor 2021 che si sono esibiti nella seconda manche della prima puntata, ecco i voti. Ad aprire le danze ci sono i Mutonia, del roster di Manuel Agnelli, con la loro “Rebel”. Tra le rock band presenti in questa edizione sembra essere quella che ha convinto di più: ottimo sound e voce in sintonia. Gli appassionati avranno applaudito, ma il pubblico non sembra gradire. Voto 6,5. Si aggiudica il benestare dei telespettatori, convincendo con l’inedito “Fire”, invece, Fellow, del roster di Emma. Piano e voce: si emoziona ed emoziona. Voto 8. Dopo di lui è il turno di un’altra componente del roster di Emma, ovvero Vale LP, che al contrario non convince. Canta “Cheri” ma viene tradita dall’emozione, tanto da non riuscire a dare il meglio di sé. Peccato. Voto 5.

CARMEN CONSOLI OSPITE DI X FACTOR/ Max Gazzè al basso e omaggio a Franco Battiato

Una botta di energia arriva invece con i Karazak, del roster di Hell Raton di X Factor 2021, a cui una grande spinta viene data soprattutto dalle scenografie. Il risultato della performance sull’inedito “Useless” alla fine è abbastanza soddisfacente. Voto 6. Nota dolente della serata, invece, è rappresentata da Erio, del roster di Manuel Agnelli, su cui ricadevano tutte le aspettative della puntata. Dalle precedenti fasi era risultato il miglior candidato alla vittoria, ma alla prima dei Live ha deluso. La sua esibizione in “Amore Vero” non valorizza la voce particolare che lo caratterizza e a tratti stecca anche. Da lui ci si aspetta molto di più. Sarà per la prossima. Voto 5,5. A chiudere la puntata ci sono le Endrigo del roster di Emma. Esibizione mai banale, con look che sicuramente desta l’attenzione. Puntano tutto sul particolare e sul messaggio di inclusività che vogliono trasmettere, ma forse bisogna concentrarsi un po’ più sulla musica. Voto 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA