X Factor 2022, Ambra Angiolini e Fedez cercano il riscatto/ Lui dalla malattia…

X Factor 2022, Ambra Angiolini e Fedez uniti dal medesimo destino

X Factor sta per tornare. Il talent di Sky aprirà nuovamente i battenti il prossimo 15 settembre. In giuria Fedez, vecchia conoscenza del talent, e la new entry Ambra Angiolini. Per entrambi X Factor potrebbe diventare un luogo di rinascita. Fedez è infatti reduce da un momento difficile e complicato. Alcuni mesi fa il rapper aveva scoperto di avere un tumore al pancreas ed è stato sottoposto ad una delicata operazione. Un’esperienza che gli ha fatto capire come l’unica cosa che contasse nella vita potesse essere la famiglia. La malattia ha radicalmente cambiato l’approccio alla vita e ridisegnato le sue priorità: “Quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli. Ecco, questa cosa ti dà uno spirito diverso”.

Un punto di riferimento è stata la moglie Chiara Ferragni che le è rimasta sempre accanto prendendosi cura di lui: “Tutte le esperienze che ho affrontato con lei, tutto quello che è successo e che abbiamo vissuto insieme non poteva che intensificare il nostro rapporto. Ci diciamo sempre che non siamo più solo una coppia, siamo una vera squadra”. Per Ambra X Factor potrebbe dare una svolta alla sua carriera. Ambra finora è sempre stata alla ricerca di una sua identità e in questi anni non si è mai fatta mancare nulla. Prima attrice, cantante e poi anche presentatrice. Ambra Angiolini cerca anche un riscatto dalla sua situazione sentimentale dopo l’addio ad Allegri.

Ambra Angiolini ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato del suo rapporto con Francesco Renga. Per Ambra la fine di quel rapporto l’ha fatta cadere nella depressione: “Io non ho bisogno di un amore per stare bene, né della fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco (Renga, ndr), il padre dei miei figli. Dopo la rottura sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Da quella cosa sono dovuta risorgere”.

Ambra Angiolini è emozionata per il suo debutto a Factor e ha confidato di essere stata dubbiosa fino all’ultimo se decidere di accettare o meno la proposta: “Credo che dire un Sì o un No davanti a un ragazzo che ci ha messo tutto per arrivare lì, ci ha fregati un po’ a tutti e quattro. Abituarsi, poi, all’arena che giudica il tuo giudizio (gli applausi, i fischi) è un altro esercizio ancora. Non si può piacere a tutti, lo dico sempre ai miei figli, devo accettarlo anche io. E’ una delle cose più entusiasmanti ma anche terrorizzanti che abbia mai fatto”.











