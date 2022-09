X Factor 2022, audizioni 1a puntata/ Diretta e concorrenti: l’esordio di Francesca Michielin

X Factor 2022, audizioni: anticipazioni e diretta prima puntata

L’attesa è finita. Giovedì 15 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, parte ufficialmente X Factor 2022. Sarà un’edizione con tantissime novità a partire dalla conduttrice. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan e di Ludovico Tersigli, sul palco, nelle vesti di conduttrice, arriva Francesca Michielin la cui carriera è iniziata proprio su quel palco. Era il 2011, Francesca Michielin era giovanissima e vinse quell’edizione del talent show con la squadra di Simona Ventura.

Dopo più di dieci anni da quell’esperienza che le ha cambiato la vita, questa sera, la Michielin debutta ufficialmente come conduttrice sperando di regalare lo stesso sogno a tutti gli aspiranti concorrenti che, da questa sera, saliranno sul palco per convincere la giuria e il pubblico con il loro talento.

X Factor 2022: tutte le fasi del reality, arrivano la novità “Last Call”

Sono tre le puntate di X Factor 2022 dedicate alle audizioni. Oltre all’appuntamento di questa sera, infatti, le audizioni saranno al centro anche delle puntate del 22 e del 29 settembre. Dopo le audizioni ci sarà la classica fase dei Bootcamp (6 e 13 ottobre), con il classico meccanismo degli switch sulle sedie che quest’anno saranno 6. La puntata del 20 ottobre, infine, sarà dedicata dalla fase di Last Call in cui, sul palco, tornano le sei sedie con i giudici che avranno la possibilità di riascoltare i sei aspiranti concorrenti scelti per poi formare la propria squadra con soli tre concorrenti da portare ai live.

Già questa sera, dunque, tutti gli aspiranti concorrenti saliranno sul palco per ottenere tre sì per poter superare l’audizione e portare avanti il percorso verso i live che inizieranno il 27 ottobre, dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

La giuria di X Factor 2022: la nuova scommessa di Sky con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi

Quattro anni dopo la sua ultima volta, nella giuria di X Factor 2022, dopo l’addio di Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, torna Fedez, protagonista di diverse edizioni. Al suo fianco, al debutto assoluto, in vesti di giudici ci saranno Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Per la prima volta, quest’anno, la giuria potrà contare sul sostegno del pubblico sin dalle prime fasi delle audizioni fino alla scelta finale dei tre concorrenti per ciascuna squadra. Torna così il pubblico presente con 12mila gli spettatori complessivi all’interno dell’Allianz Cloud di Milano.

X Factor 2022 che è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sarà visibile anche in chiaro su TV8, a partire dal 21 settembre, in prima serata e per ogni mercoledì.











