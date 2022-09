X Factor 2022, proposta di matrimonio di Simone su palco/ Fedez canta “Magnifico”, poi chiama Chiara Ferragni

Un momento di puro amore è andato in scena durante la seconda puntata delle audizioni di X Factor 2022: Simone, uno degli spettatori presenti tra il pubblico, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul palco. Il tutto è avvenuto con la complicità di Fedez, che ha interrotto le esibizioni proprio per consentire al ragazzo di chiedere la mano della sua amata. Il rapper lo ha portato sotto i riflettori ed ha chiamato a sé la conduttrice Francesca Michielin. I due così hanno iniziato a cantare “Magnifico”.

Con la romantica canzone in sottofondo, Simone si è avvicinato alla fidanzata, ancora nel pubblico, e l’ha portata al centro del palco. Lì le ha chiesto di sposarlo. “Abbiamo passato quattordici anni insieme, stiamo facendo un lungo percorso. Adesso mi sento di domandarti se vuoi essere la donna della mia vita”, ha detto. Lei è apparsa visibilmente commossa. Fedez allora ha incalzato: “Aspetta, devi darci il tuo giudizio!”. A quel punto la risposta è stata chiara: “Certo che sì!”.

X Factor 2022, proposta di matrimonio di Simone su palco: la reazione di Fedez

Fedez è stato entusiasta di avere potuto essere complice della proposta di matrimonio di Simone sul palco di X Factor 2022. È anche per questo motivo che, subito dopo il “sì”, prima dell’ingresso in scena del prossimo concorrente, ha chiamato immediatamente la moglie Chiara Ferragni per raccontarle cosa era accaduto. “Amore, ho appena sposato due persone”, ha esordito. “Lui voleva chiederle la mano ed io ho cantato Magnifico, anche se mi sono dimenticato le parole”. Il pubblico intanto ha applaudito il rapper.

È in quel momento che l’influencer ha compreso di essere ascoltata da tutti. “Magari dimmelo che sono in vivavoce, non si sa mai che dica cose compromettenti”, lo ha bacchettato. I due quindi si sono salutati e la conduttrice Francesca Michielin ha dato nuovamente il via alla gara.













