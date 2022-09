X Factor 2022, audizioni 2a puntata/ Diretta e concorrenti: nuove emozioni e…

X Factor 2022, audizioni: anticipazioni e diretta seconda puntata

Nuovo appuntamento con X Factor 2022 che torna in onda oggi, giovedì 22 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW con la seconda puntata dedicata alle audizioni. Dopo il successo e le emozioni della prima puntata, anche il secondo appuntamento con il talent show di Sky promette di regalare emozioni imperdibili al pubblico. Ad accogliere tutti i concorrenti ci sarà Francesca Michielin che, dopo aver trovato il successo proprio sul palco di X Factor, è stata promossa a pieni voti anche come conduttrice. Oltre a parlare con gli aspiranti concorrenti, a Francesca Michielin è anche affidato il compito di seguire le audizioni da dietro le quinte in compagnia dei parenti e degli amici dei vari talenti.

Quella di questa sera, è la seconda e penultima puntata dedicate alle audizioni che si concluderanno giovedì 29 settembre per poi, dalla quarta puntata, comincerà la seconda fase delle selezioni con i Bootcamp (6 e 13 ottobre) e Last Call che porteranno alla formazione delle squadre per i live.

X Factor 2022, audizioni: i concorrenti

Quali concorrenti si presenteranno sul palco della seconda puntata di X Factor 2022 dedicata alle audizioni? Non mancheranno giovani musicisti, ma anche artisti che tentano per l’ennesima volta di trovare la strada per dare una svolta alla propria vita. Spazio, inoltre, anche ai gruppi. A scegliere tutti i concorrenti saranno, naturalmente, i quattro giudici ovvero Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico che, nel corso della prima puntata, si sono emozionati più volte.

Tra le concorrenti che hanno conquistato quattro sì c’è Lidia che è riuscita a passare alla fase successiva delle selezioni esibendo, al pianoforte, una versione di Coraline, brano struggente dei Maneskin pubblicato con l’album Teatro D’Ira – Vol 1 ottenendo quattro sì e ricevendo, poi, anche i complimenti di Damiano David. Anche Lucrezia è riuscita ad emozionare Ambra con il brano inedito “Molecole”.

Come vedere in streaming la seconda puntata delle audizioni di X Factor 2022

Come per il primo appuntamento, anche la seconda puntata di X Factor 2022 può essere vista in streaming. Oltre alla diretta televisiva garantita da Sky Uno, infatti, il talent show è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Inoltre, la diretta streaming è garantita da Now.

Tuttavia, anche chi non è abbonato a Sky o a Now, ha comunque la possibilità di seguire la nuova edizione di X Facotr grazie alle repliche, trasmesse ogni mercoledì, in prima serata, da Tv8.











