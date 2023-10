X Factor 2023 Bootcamp, 5a puntata/ Diretta e concorrenti: le scelte di Ambra e Morgan

X Factor 2023, anticipazioni e diretta quinta puntata

Ai live di X Factor 2023, la fase più calda del talent show musicale, manca sempre meno e questa sera, i giudici Ambra e Morgan saranno chiamati a compiere scelte importanti. Dopo i bootcamp di Fedez e Dargen D’Amico che ha sorpreso tutti con una clamorosa decisione, X Factor 2023 torna in onda oggi, giovedì 12 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno con la quinta ed imperdibile puntata. Quello di questa sera è il secondo appuntamento con i bootcamp, una fase importantissima per chi punta a salire sul palco dei live.

A condurre la serata, come sempre, ci sarà Francesca Michielin, pronta a raccogliere le emozioni di tutti i ragazzi che, dopo aver superato le audizioni, torneranno ad esibirsi davanti ai giudici. L’obiettivo, anche questa sera, sarà quello di tirare fuori non solo il talento vocale, ma anche la personalità e la creatività per regalare una performance mai vista prima.

X Factor 2023, bootcamp: cinque sedie per Ambra e Morgan

Ambra e Morgan sono gli ultimi giudici di X Factor 2023 a dover assegnare le famose cinque sedie tra i concorrenti scelti. Come in ogni edizione del talent show torna il temutissimo “switch” con cui ogni giudice potrà assegnare l’ultima sedia ad un nuovo concorrente rispetto a quello che l’aveva conquistata in precedenza. Ambra e Morgan saranno i protagonisti indiscussi della serata e faranno le proprie scelte in due momenti diversi.

Alla destra di ogni giudice impegnato nei bootcamp, ci saranno gli altri tre giudici che, liberi da ogni impegno, potranno commentare le scelte del collega, ma anche dare dei consigli di fronte a dubbi e ripensamenti. Come sempre, al centro di tutta la serata, ci saranno i concorrenti e il loro talento.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2023

Chi ha un abbonamento Sky, può seguire X Factor 2023, in tv, su Sky Uno, ogni giovedì in prima serata. In alternativa, è possibile seguire la diretta streaming del talent show su NOW, visibile dietro abbonamento, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Chi, invece, preferisce seguire X Factor in chiaro, può farlo ogni mercoledì, in prima serata, su Tv8.











