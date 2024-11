Se all’inizio la figura di Mimì Caruso a X Factor 2024 era molto chiara e ben definita, oggi possiamo dire con certezza che non sappiamo più quale sia la sua vera identità. Nelle ultime puntate le assegnazioni di Manuel Agnelli alla cantante sembrano essere state una sorta di esperimento per farle trovare la sua strada, ma questo ha avuto un effetto snaturante per la bravissima Mimì, che oggi purtroppo non è più la favorita del pubblico del talent. Ma c’è ancora una speranza, e la riversiamo tutta nelle assegnazioni X Factor di questa settimana.

Sta per iniziare ufficialmente la semifinale di X Factor 2024, e i giudici hanno già stabilito cosa canteranno i cantanti durante la penultima puntata. Forse, Mimì avrà la sua occasione per riscattarsi dopo tante puntate di assegnazioni poco azzeccate. Nel sesto live di giovedì 28 novembre 2024 canterà “Strange Fruit” di Billie Holiday nella prima manche, mentre nella seconda le è stato affidato un pezzo straordinario: “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina. Che sia un modo per far sentire a tutti la sua voce calda e unica? Il pubblico spera finalmente di sentirla cantare qualcosa che faccia al caso suo, senza sperimentazioni inutili e controproducenti.

Dopo la presentazione degli inediti di X Factor 2024, la più criticata oltre a Lowrah (che poi è uscita dal programma), è stata Mimì Caruso. Il suo inedito, infatti, è stato scritto dalla cantante Madame, che per chi non la conoscesse ha uno stile musicale molto riconoscibile e un modo di cantare unico e originale. E questa volta la bravura di Mimì è sparita del tutto, dietro ad un tentativo di fare quasi da controfigura di Madame e perdendo completamente la sua essenza.

Questo è un peccato, perchè sin dalle audizioni Mimì Caruso è stata quella con più personalità in assoluto, con una voce calda e originale allo stesso tempo, adatta forse al jazz o forse al blues, ma non di certo valorizzata con una canzone trap di una delle cantanti più riconoscibili degli ultimi anni. Ancora non abbiamo capito se questa scelta sia prettamente discografica o data dal poco coraggio di mettersi in gioco davvero da parte di Mimì, ma il pubblico ha ragione, quella canzone non sembra proprio la sua, bensì una cover uscita maluccio di Madame.

