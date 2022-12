X Factor, Beatrice Quinta spogliarello hot in metro a Milano/ Fan in delirio e…

Beatrice Quinta manda in tilt i social, gesto hot su Instagram

Beatrice Quinta manda in tilt i social. Dopo essersi piazzata seconda a X Factor l’artista è tornata alla ribalta con un video proprio su Instagram che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni nel giro di poche ore. Sulle note del brano Se$$o Beatrice si fa riprendere mentre cammina sulla banchina della metropolitana a Milano. La ragazza indossa stivali azzurri fino al ginocchio, occhiali da sole neri e una pelliccia fucsia con il colletto nero. Nel momento in cui arriva il treno, Beatrice si apre la pelliccia che indossa e la lascia cadere a terra. L’artista resta completamente nuda anche se l’immagine è stata pixelata. L’artista ha aggiunto come didascalia un pezzo del testo del brano: “Io che prendo la metro e vengo da te”.

Sui social in molti hanno ipotizzato la reazione di Rkomi nel vedere il video della cantante. Tra l’artista e il giudice era scattata durante il programma una bella intesa tanto che Beatrice aveva proposto al cantante di conoscersi fuori dal reality. Una volta finito X Factor, Beatrice aveva però escluso questa possibilità: “Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei, invece, curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sc**are”.

In una delle scorse puntate di X Factor Rkomi si era dichiarato alla cantante. La cantante siciliana si era esibita sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti in una veste inedita ed electro dance. Beatrice durante la performance si era avvicinata al tavolo dei giudici fissando Rkomi negli occhi. Il giudice è rimasto colpito dichiarando che tra i due era scattato un bel feeling. Rkomi le ha chiesto se anche lei avesse provato le stesse emozioni: “Ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in mecredo che qualcosa sia successo e volevo chiederti: per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo”. Altrettanto imbarazzata Beatrice: “Parliamone dopo la fine di X Factor, anche perché questa cosa potrebbe metterti in una posizione scomoda, anche se io sono una fan delle posizioni scomode”.

Dopo la rottura con Paolo Di Benedetto Rkomi è rimasto single. La concorrente alla fine del reality ha però lanciato una bordata a Rkomi che l’avrebbe solo illusa. Beatrice non ha mai usato quel feeling come strategia nel reality: “Onestamente mi sembra una strategia perdente, tutti avrebbero pensato che di puntata in puntata sarei passata solo perché avevo una storia con Mirko. Tutto il mio percorso artistico sarebbe stato messo in ombra da quello”, ha dichiarato.











