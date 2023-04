Xiaomi 13 Ultra ufficialmente svelato/ Lo smartphone per i fotografi professionisti

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni è stato presentato ufficialmente a Pechino il nuovo smartphone Xiaomi 13 Ultra, top di gamma della multinazionale cinese e risultato della proficua collaborazione fra la stessa e Leica. Il fiore all’occhiello del dispositivo è il sistema di quattro fotocamere fra cui la principale dotata di un sensore da un pollice e di un’apertura variabile come riferisce Repubblica. Presente inoltre un display WQHD+ di qualità eccelsa in aggiunta allo Snapdragon 8 Gen 2. Si tratta quindi di uno smartphone, lo Xiaomi 13, pensato soprattutto per tutti coloro che vogliono un’esperienza fotografica al top, di livello professionale, e ciò è garantito dall’obiettivo Leica Summicron per il mobile imaging.

Si tratta di un sistema ottico che è caratterizzato da compattezza, una grande apertura, affidabilità, durabilità ed elevate prestazioni, inoltre, grazie al rivestimento multistrato, vi è una netta riduzione dei riflessi e delle immagini fantasma, garantendo ottime prestazioni anche in ambienti caldi o freddi. Le quattro fotocamere di cui è dotato lo Xiaomi 13 sono nel dettaglio da 12 mm (ultra-grandangolo), 23 mm (grandangolo), 75 mm (teleobiettivo), fino al nuovo 120 mm (super-teleobiettivo), oltre a lunghezze extra di 46 mm e 240 mm grazie all’In-Sensor-Zoom.

XIAOMI 13 ULTRA: RAM FINO A 16 GB E MEMORIA DA 5.000 MAH

Tre delle fotocamere hanno un’apertura maggiore di ƒ/2.0, che consente così di ottenere più luce e nel contempo una profondità di campo ridotta, oltre a dei tempi di scatto più brevi di modo da catturare al meglio momenti naturali. Bella anche la modalità Fast Shot di cui è dotato lo Xiaomi 13 Ultra, che permette di scattare istantanee senza la messa a fuoco, ma impostando manualmente il punto da fotografare.

Il display, come accennato sopra, sarà un WQHD+ da 6,73″, con una luminosità di picco fino a 2600 nit. Esteticamente il dispositivo appare tutto sommato classico, con il modulo della fotocamera esterno rispetto alla scocca e di forma circolare, con tanto di finiture in metallo e in pelle. La RAM è invece fino ad un massimo di 16GB, mentre la memoria interna fino ad un terabyte, con la batteria da 5.000 mAh. Lo Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile in Cina già entro questo mese per poi sbarcare in altri continenti nei prossimi mesi.

