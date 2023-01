Yana Malayko/ Padre Oleksander: “Spero, piango e cerco ancora. Voglio giustizia!”

Il caso della giovane Yana Malayko, scomparsa a Castiglione delle Stiviere (Mantova), è stato trattato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 30 gennaio 2023. L’ex fidanzato della giovane, Dumitru Stratan, 33enne moldavo, avrebbe confessato l’omicidio della giovane alla sorella, che si è recata dalle forze dell’ordine per denunciarlo.

Queste sono state le parole della donna: “Quel giorno mi sono alzata attorno alle 8 e ho visto che Yana Malayko mi aveva mandato due messaggi WhatsApp tra le 5 e le 6, nei quali mi diceva che si sarebbe assentata per un po’ e che non ce la faceva più. Alle 9.18 mio fratello Dumitru mi ha chiamato chiedendomi di andare a casa sua a Castiglione, perché era giù di morale. L’ho visto dimagrito: era uno straccio, era sciupato. Gli ho chiesto dove fosse Yana e lui mi ha risposto: ‘L’ho ammazzata, come lei ha ammazzato me’. A quel punto ho detto a mia madre che l’avrei denunciato“.

YANA MALAYKO, L’AVVOCATO: “NON CI VOGLIAMO ARRENDERE”

La nonna di Yana Malayko, a “Storie Italiane”, ha dichiarato: “Ringrazio tutti gli italiani per l’aiuto ricevuto. Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, anche se magari non gli sembra significativo, dia informazioni per aiutare a trovare mia nipote. Lei meritava di vivere e spero per miracolo di trovarla ancora in vita”. Le ha fatto eco il padre della ragazza, Oleksander: “La ricerca è al decimo giorno e vicino a me e alla mia famiglia ci sono tanti italiani e stranieri che mi stanno dando una mano. Vorrei ringraziare tutti loro: i carabinieri, le forze speciali, le associazioni che mi stanno aiutando. Spero, piango e cerco. Mia figlia dovrebbe essere trovata e merita giustizia. Io, come un padre che piange, chiedo giustizia”.

L’avvocato della famiglia di Yana Malayko ha chiosato: “Non ci vogliamo assolutamente arrendere. So che può sembrare strano che una ragazza sparisca in un tratto di strada così breve. Sono state fatte ricerche nei posti più impervi. Purtroppo Yana Malayko non è stata ancora trovata, ma noi non vogliamo perdere la speranza”.











