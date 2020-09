Yari Carrisi provoca Al Bano: “Sanremo? Non posso. Ci va sempre lui”/ “Non voglio…”

Yari Carrisi ospite della puntata de La vita in diretta del 29 settembre, ha lanciato una provocazione sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo. Esattamente come papà Al Bano e mamma Romina Power, Yari ha una grande passione per la musica che alimenta da sempre e che, ultimamente, l’ha portato a duettare con la fidanzata Thea Crudi. Durante la parte del programma di Raiuno condotto da Alberto Matano e dedicato al mondo dello spettacolo, Yari Carrisi, in collegamento, è stato ospite del momento in cui il giornalista, con gli ospiti in studio, ha parlato delle difficoltà dei figli d’arte a trovare a loro volta la propria strada nello spettacolo. Il figlio di Al Bano, così, pensando ad una sua ipotetica partecipazione a Sanremo, ha detto: “Non posso mai andare a Sanremo perché ci va sempre mio padre”.

YARI CARRISI E LA FIDANZATA COME AL BANO E ROMINA?

Yari Carrisi e la fidanzata Thea Crudi formano una coppia sia nel privato che nel lavoro. I due si esibiranno in concerto il 2 ottobre a Otranto e c’è già chi si tuffa in paragoni con Al Bano e Romina, una delle coppie più amate della musica italiana, capaci di far sognare ancora oggi tutti i loro fans. Ai microfoni de La vita in diretta, però, Yari fa alcune precisazione spiegando di non aver alcuna voglia di emulare i genitori. “Non li vogliamo emulare. Certo, vorremmo cantare con loro, ma rispondevamo solo a una domanda. Noi vogliamo cantare con tutti, specialmente coi nostri familiari”, ha spiegato ad Alberto Matano.



