Eddie Murphy: “miei dieci figli sono mio orgoglio”/ “Ho conosciuto razzismo”

Eddie Murphy, comico statunitense fresco di premio Golden Globe alla carriera, ha rilasciato una lunga intervista al Die Presse. Una parte importante è dedicata a parlare dei suoi dieci figli e del suo ruolo di papà. “Avere dei figli mi ha reso quasi un’altra persona. Essere padre ed essere in buona salute ti fa sentire a posto dal punto di vista emotivo. Si reagisce in modo diverso alle cose – ha ammesso Eddie Murphy – Oggi mi fanno piangere cose che non mi avrebbero nemmeno colpito emotivamente a vent’anni”.

Eddie Murphy si definisce “un padre presente. Non mi perdo nessun evento a scuola” e riconosce che grazie ai bambini “ho iniziato a occuparmi di film per famiglie, senza di loro probabilmente non avrei fatto ‘Il dottor Doolittle’, i film di ‘Shrek’ e ‘Mulan’”. Oltre che un padre, Eddie Murphy è anche un attore afroamericano in un contesto come quello Hollywoodiano. “Il settore è dominato da uomini bianchi – ha spiegato – La mancanza di diversità non riguarda solo gli afroamericani, ma tutte le minoranze e le donne”. Riconosce di essere stato “il primo comico afroamericano a fare un film che ha incassato più di 100 milioni di dollari”, un fatto che “ha aperto la porta a tutti gli altri dopo di me”.

Eddie Murphy: “sono qui per fare figli. Mia spiritualità è solida, mi dà forza”

A oggi, Eddie Murphy spiega nella sua intervista al Die Presse che “il settore è migliorato, ma è ancora lontano dall’essere buono. Tuttavia, in 40 anni di esperienza professionale, non ho mai mancato di ottenere un ruolo perché sono nero. Ma questo non significa che io sia caduto dal cielo a Hollywood, né che non conosca i conflitti razziali. Sono ancora un uomo di colore. Sono nato in America e ho le stesse esperienze di tutti gli altri. Come afroamericano negli Stati Uniti, si cresce con questa me*da”.

Eddie Murphy si dice orgoglioso più di ogni altra cosa della sua famiglia: “ognuno dei miei dieci figli è intelligente. I miei figli sono il mio più grande successo e la mia eredità”. E sostiene che “la mia carriera non mi ha inghiottito. Poiché mi dico che non è tutto, riesco a superare gli alti e i bassi. Non mi definisco in base alla mia carriera. Non è quello che sono. Sono qui per fare figli e dare ai miei figli tutte le opportunità per una vita soddisfacente. Questo è il nucleo della mia personalità”. Eddie Murphy si definisce come “una persona sicura di sé, che si ama e non si autodistrugge. Sono ottimista e con una base spirituale solida. Sapere che sono solo un piccolo tassello del quadro generale mi dà forza. Il quadro generale è molto più grande di me”.











