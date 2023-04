Yudiel Sanchez chi è ex marito Nathalie Guetta/ Dal grande amore al divorzio

Yudiel Sanchez chi è: ex marito di Nathalie Guetta

Yudiel Sanchez è noto alle cronache rosa per essere stato il marito dell’attrice italiana Nathalie Guetta. Ma chi è davvero il giovane ex compagno della Natalina di Don Matteo? Nato a Cuba nel 1975, dove è nato e cresciuto. Nella vita ha sempre svolto il lavoro di falegname, che attualmente esercita in Francia.

Bernard e David Guetta, fratelli di Nathalie/ "La domenica insieme a casa di papà"

Yudiel Sanchez è sempre stato al di fuori dell’interesse mediatico, non essendo un personaggio televisivo e mantenendo lil riserbo sulla sua vita privata. Nel 2007 ha conosciuto Nathalie Guetta a Cuba e, nonostante la grande differenza d’età dei due (lui ha ben 17 anni meno di lei), si sono innamorati e hanno deciso di sposarsi. La stessa attrice, in un’intervista, ha parlato del Natale in famiglia: “A Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David che ci siamo abituati e da qui all’eternità Natale con i sardi”.

Nathalie Guetta/ “Non sono moglie, né mamma e nonna. Mi è rimasta solo una cosa..."

Yudiel Sanchez e la separazione da Nathalie Guetta

Yudiel Sanchez e Nathalie Guetta si sono innamorati perdutamente a Cuba, in seguito hanno deciso di convolare a nozze. Purtroppo, qualcosa nel loro rapporto è andato storto e la coppia ha deciso di divorziare nel 2020. L’attrice, in un’intervista, ha parlato della separazione dal suo compagno: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice. ”

E ancora: “Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però… Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo“. In un’intervista su Gente, Nathalie Guetta ha confessato: “Il mio vero rimpianto è quello di non essere moglie e madre. Non avrò mai nipoti. A suo tempo ci ho provato a fare un bambino, ma ero talmente concentrata sull’obiettivo che, come succede a molte donne, il mio corpo si è irrigidito non permettendomi di rimanere incinta”.

Nathalie Guetta/ Il fidanzato la lascia mentre gira Don Matteo: "Ho pianto sul set"

© RIPRODUZIONE RISERVATA