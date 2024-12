L’ex fidanzato Simone Costa denuncia Yulia Bruschi: “Dirò la mia verità“

Al Grande Fratello 2024 arriva un importante colpo di scena: si interrompe anzitempo il percorso di Yulia Bruschi nel reality. Come inizialmente raccontato da Alfonso Signorini, gli scorsi giorni l’ex fidanzato Simone Costa ha sporto denuncia contro la gieffina in seguito ad una presunta aggressione subita durante un’accesa discussione: “Questa litigata sarebbe avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso di Yulia nella Casa. C’è un procedimento legale in corso, non si può dibatterne in tv perché questo caso verrà dibattuto nelle aule giudiziarie“.

La vicenda è finita nelle mani dei legali di Yulia che, di comune accordo con la famiglia della ragazza, hanno deciso di informarla. I fatti influiscono inevitabilmente sul suo percorso nel programma. “La produzione, d’accordo con Yulia, ha preso una decisione di cui parleremo tra pochissimo“, specifica Signorini. In collegamento prende parola la stessa Bruschi, che dichiara: “Questa è la versione di Simone. Io sono una persona perbene, corretta e avrò modo di dire la mia di verità, che è ben diversa, ma non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non certo il mio sogno“.

Yulia Bruschi abbandona il Grande Fratello 2024: il comunicato della produzione

Il destino di Yulia Bruschi è ormai segnato ed è lontano dal Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini legge infatti un comunicato della produzione che, in merito alla questione giudiziaria che vede coinvolta la ragazza, ha preso un’importante decisione: “Questa complessa vicenda non è compatibile con la sua permanenza nella Casa: per questa ragione Yulia lascia da questo momento la Casa del Grande Fratello e abbandona per sempre il gioco, per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione che la riguarda“.

Lo stesso conduttore, dopo aver letto il comunicato in diretta, aggiunge: “Questa decisione, presa di comune accordo con i legali di Yulia e delle nostre aziende, è per consentire a Yulia di organizzare la sua linea difensiva: è giusto che lei racconti, nelle giuste sedi, la sua verità, e per fare questo è necessario che lei lasci la Casa“. Per lei il Grande Fratello 2024 si chiude qui, ma arriva comunque un ultimo saluto e abbraccio al suo amato Giglio. “Io ti aspetto“, promette lei. “Ti amo“, dichiara lui, e lei contraccambia. A seguire, l’ultimo saluto di Yulia a tutti gli altri concorrenti in salone, prima di lasciare per sempre la Casa.