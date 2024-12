Yulia Bruschi momentaneamente fuori dalla Casa del Grande Fratello 2024: cosa sta succedendo?

Yulia Bruschi ha momentaneamente abbandonato la Casa del Grande Fratello 2024. Un annuncio arrivato nei primi minuti della diretta del 9 dicembre da Alfonso Signorini, che ha però posticipato le spiegazioni alle ore successive della diretta. Un sospetto, però, aleggia forte in merito a questa uscita improvvisa, che non riguarderebbe la famiglia o un’emergenza parentale, bensì avrebbe come protagonista il suo ex fidanzato. Lui è Simone Costa, che ha fatto anche il suo ingresso nella Casa del GF alcune settimane fa, prima che scoppiasse la passione tra Yulia e Giglio.

Yulia fuori dal GF per la denuncia del fidanzato Simone?

Stando a quanto raccontato da Simone a Fanpage, Yulia lo avrebbe aggredito, sfregiandogli il viso proprio poco prima del suo ingresso nella Casa di Canale 5. Tra i due, nel mezzo della cena per il suo compleanno, ci sarebbe stato uno scontro, concluso in malo modo: “Le ho tolto la sigaretta di bocca e le ho dato una leggera spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Al che lei fa ‘Mi hai spinta, adesso chiamo i carabinieri’. […] D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco”.

In seguito a questo gesto, Simone avrebbe deciso di denunciarla. Ed è probabilmente questo il motivo per il quale Yulia Bruschi è stata chiamata fuori dalla Casa: per fare i conti con quanto sta accadendo fuori dal Grande Fratello 2024.