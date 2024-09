Yulia Bruschi si sfoga al Grande Fratello 2024 e fa chiarezza su fidanzato e rapporto con Giglio

Nella Casa del Grande Fratello 2024 c’è un nuovo triangolo che sta prendendo il largo e vede protagonisti Yulia Bruschi, Jessica Morlacchi e Luca Giglioni (detto Giglio). Molti hanno notato che il ragazzo dai ricci biondi è sempre più vicino a Yulia, tanto da sembrare interessato a lei dal punto di vista sentimentale. Il che avrebbe scatenato le gelosie di Jessica, che non ha fatto mistero di essere interessata al ragazzo che, in risposta, le ha fatto capire che da parte sua c’è soltanto amicizia.

Eppure, questa situazione ha creato dei commenti e delle critiche nei confronti di Yulia, anche perché la ragazza avrebbe un fidanzato fuori dal Grande Fratello 2024. Affrontando questo discorso in piscina con Lorenzo, Helena e Michael, Yulia si è sfogata, dichiarando di non essere al GF per trovare un fidanzato ma, anzi, per avere la rivalsa della sia vita.

Yulia Bruschi: “Con Giglio solo amicizia”, poi la stoccata a Jessica Morlacchi

“Non sto facendo la stupida con nessuno, non cerco l’amore, questo percorso lo faccio per me stessa. – ha annunciato Yulia Bruschi – È una rivalsa, per me, per la persona che sono, per la mia famiglia, per dire che ce l’ho fatta! Perché tantissime persone vorrebbero essere qua. Io sto bene con me stessa, se gli altri hanno un problema sono problemi loro! Devo stare bene io, non gli altri, io vivo la mia vita!” ha chiarito ancora la modella e imprenditrice nella piscina del Grande Fratello 2024.

Ha quindi fatto chiarezza sui rapporti con Luca Giglioli, lanciando anche una velata frecciatina a Jessica Morlacchi: “Io con Giglio ho un’amicizia, non un interesse. Io ho delle cose fuori, io so chi sono, io ho un lavoro, e non mollerei mai niente per un uomo. Se poi nasce una bellissima amicizia, ben venga. E non voglio che passi il messaggio un giochino… Non andare a farti il film, perché è una cosa che sta nella vostra mente!”