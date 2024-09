Giglio e Julia sempre più vicini al Grande Fratello 2024: la gelosia di Jessica Morlacchi

Nella casa del Grande Fratello 2024 Giglio e Yulia sembrano avvicinarsi sempre di più in mezzo ai vari concorrenti, i due gieffini stanno facendo conoscenza e non è da escludere che tra di loro possa nascere qualcosa di diverso da una normale amicizia. E Jessica Morlacchi si è resa conto del rapporto che si è venuto a creare tra Giglio e Julia e per questo, essendo anche lei interessata a Giglio, è sembrata particolarmente gelosa della coppia sempre più vicina nel loft più spiato d’Italia.

Yulia Bruschi, sfogo su Jessica e Giglio: "Non cerco fidanzato, al GF per me stessa"/ "C'è chi si fa i film…"

Nei giorni scorsi è stata la stessa Jessica Morlacchi a dire la sua ai compagni sul rapporto venutosi a creare al Grande Fratello 2024: “Giglio è palesemente attratto da Julia” ha detto la cantante ed ex leader dei Gazosa. Giglio e Yulia continuano il loro rapporto di avvicinamento nella casa e Jessica Morlacchi sembra averci messo il carico con una punta di gelosia nei confronti della coppia.

Barbara D’Urso nonna per la seconda volta/ Un’altra femminuccia per il figlio Gianmarco Berardi

Jessica Morlacchi e la confessione con Giglio: la cantante si è dichiarata

Durante la notte nella casa del Grande Fratello 2024, Jessica Morlacchi e Giglio si sono confrontati, con la cantante che si è lasciata andare con il compagno di gioco, esternando il suo sentimento in questo momento riguardo al giovane parrucchiere e gieffino.

Jessica Morlacchi ha notato delle affinità con Giglio e glielo ha rivelato nel corso della notte: “Sei una persona con cui ho legato molto, molto affine, ma non voglio che i miei gesti siano passati per chissà che cosa. Volevo chiarire con te… Non sei tu il problema, ma tutto il contesto che è stato creato che a me non è piaciuto. Dopo mi trovo in difficoltà… mi sento quasi obbligato ed è una cosa che non mi piace” le parole di Jessica Morlacchi a Giglio.

Mamma Shaila Gatta, chi è Luisa/ Tensione con l'ex fidanzato: "E' servito un estraneo per aprirle gli occhi"