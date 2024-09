Puntata scoppiettante quella del Grande Fratello di lunedì 30 settembre 2024, dove quasi ogni concorrente si sta ritrovando a litigare con l’altro. Quelle che però se le sono date – metaforicamente – di santa ragione sono state Jessica Morlacchi e Yulia, che si mal sopportano sin dall’inizio della nuova stagione del reality. A creare tensione tra le due è stata senza dubbio la presenza di Giglio, il concorrente che si è affezionato ad entrambe le coinquiline in modo diverso. Di Yulia ha detto di sentirsi attratto mentre con Jessica ha costruito un rapporto più fraterno.

Grande Fratello 2024, 5a puntata/ Diretta: Helena si allontana da Lorenzo, il confronto con Javier e Shaila

Peccato che quest’ultima si sia presa una vera e propria cotta per lui dopo diverse notti in cui hanno dormito insieme e parlato tanto della loro vita privata. Ma cosa c’entra Yulia in tutto ciò? Il parrucchiere si è legato molto anche a lei, cosa che ha scatenato la gelosia della cantante che sembra essere ormai molto sensibile a tutto quello che fa Giglio, il quale ha anche precisato che se fossero stati fuori dal Grande Fratello, sarebbe sicuramente successo qualcosa tra i due. Nella diretta del 30 settembre ci sono stati numerosi battibecchi tra le due coinquiline, che si sono punzecchiate su un presunto anello che il fidanzato di Yulia le avrebbe regalato fuori dalla casa.

Luisa, mamma di Shaila Gatta: sorpresa al Grande Fratello/ L'incontro con Javier: "Caliente per bene!"

Grande Fratello, parole di fuoco tra Jessica Morlacchi e Yulia sull’anello del fidanzato

“Ti senti Miss Universo“, ha esordito Jessica, facendo riferimento a quanto Yulia si sarebbe vantata per un costosissimo anello di fidanzamento ricevuto dal compagno misterioso fuori dalla casa del Grande Fratello. La discussione in puntata ha mostrato quanto le due siano completamente diverse, ma entrambe molto “peperine” nel litigio. In effetti, Jessica ha fatto tacere Yulia dicendole di essere arrivata al limite e di non permettersi di parlare in certi modi di lei.

Alla fine della discussione sono volate le parole più forti: “Non parlare dei ca*zi miei, disgraziata!” ha detto Yulia a Jessica, la quale l’ha definita proprio come una donna senza “grazia”. Una lite quella tra le due, che lascia intendere tanta gelosia per via dell’attrazione nei confronti di Giglio, attrazione mai confermata da parte di Yulia ma ampiamente svelata da parte della Morlacchi, che si è persino vergognata per la grande differenza d’età. Riusciranno mai a riappacificarsi?

Shaila Gatta, lite in diretta con Lorenzo Spolverato: "Ti limoni un'altra e parli di me?"/ "Sei tremendo"