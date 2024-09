Dopo il flirt con Giglio, i fan del Grande Fratello si stanno chiedendo chi è il fidanzato di Yulia Naomi Bruschi, la quale sembra intrattenere un flirt con lui nella casa. Anche se è entrata al reality come “nip”, Yulia non è proprio nuova al mondo della televisione dato che ha partecipato sia a Love Island sia come tentatrice a Temptation Island. All’epoca aveva conosciuto Manuel Pirelli nel programma condotto da Filippo Bisciglia, il quale oggi sta per sposarsi con Alex Migliorini. Yulia ha confessato proprio al Grande Fratello di essere attualmente fidanzata, anche se ancora non si conosce il nome dell’uomo.

Forse la sua riservatezza è data proprio dal fatto che vuole proteggere la sua relazione dalle telecamere e dalle luci puntate su di lei in questo delicato momento. In ogni caso, il vecchio flirt tra Yulia e Manuel Pirelli era durato pochissimo, anche perchè dopo poco tempo il ragazzo ha fatto coming out fidanzandosi poi con Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne. Ad agosto è apparsa la notizia della proposta di matrimonio tra i due, che hanno deciso di condividere la loro vita insieme coronandola con un bel “per sempre”. In questa stagione del Grande Fratello 2024-2025, Yulia si è legata moltissimo a Giglio, scatenando l’ira di Jessica Morlacchi la quale si è dichiarata al giovane 24enne ottenendo però un due di picche dato che lui ha confessato di vederla solo come un’amica.

Grande Fratello, Yulia Naomi Bruschi cotta di Giglio? Le tensioni con Jessica Morlacchi

Ormai Jessica Morlacchi è uscita allo scoperto per quanto riguarda la cotta con Giglio al Grande Fratello. Effettivamente, la cantante, dopo aver dormito con lui per qualche notte e aver parlato a lungo con il giovane parrucchiere, si è accorta di provare un sentimento. Dopo un confronto con il 24enne al Grande Fratello si è scoperto però che si è trattato di un malinteso, dato che Giglio non è interessato a lei se non come amica. In puntata lunedì 30 settembre 2024 si è parlato a lungo della questione, con tanto di battibecco tra la Morlacchi e la stessa Yulia, la quale è stata accusata di avere un fidanzato fuori e di non rispettarlo date le “scene” con Giglio.

Giglio ha confessato anche di essere più attratto da Yulia rispetto a Jessica, la quale ci è rimasta piuttosto male prendendola comunque con una velata ironia. Yulia ha poi risposto a Jessica Morlacchi dicendole di essersi sentita mancare di rispetto da lei e di non star facendo nulla di male, anzi. L’ex tentatrice oggi concorrente del Grande Fratello ha confessato di essere fiera di sè stessa per essersi aperta piano piano nella casa, in cui si sta mostrando senza dubbio un carattere forte e peperino.