Chi è Yuri, il marito di Giulia Penna

Yuri è il marito di Giulia Penna, ma di lui non ci sono tante informazioni. Pur stando insieme da 17 anni, infatti, la coppia ha sempre vissuto la relazione con molta discrezione evitando di condividere foto e video della loro quotidianità. Con il matrimonio, però, la concorrente di Tale e Quale show 2024 ha cominciato a mostrarsi più spesso sui social insieme alla sua dolce metà con cui condivide tutto da più di metà anno. Giulia Penna e il marito Yuri sono stati davvero molto fortunati perché si sono incontrati e innamorati quando entrambi erano giovanissimi.

Justine Mattera: la sorella Jessica e il linfoma di Hodgkin/ Imiterà Heather Parisi a Tale e quale show 2024

L’inizio della della storia d’amore risale all’adolescenza. Giulia, infatti, aveva solo 15 anni quando ha trovato l’uomo della sua vita che ha sposato nel settembre del 2023 dopo ben 16 anni di fidanzamento. “Sono così felice. È stato tutto come lo immaginavo, nella mia città Roma, alla luce del tramonto e a quella del sole che è uscito dopo la pioggia…”, aveva scritto Giulia sui social condividendo alcuni momenti del suo, grande giorno.

Chi è Simone Annicchiarico: il padre Walter Chiari e il presunto flirt con Belen/ È Tony Renis a Tale e Quale

Giulia Penna e la dedica per l’anniversario di matrimonio

Innamorata, serena e felice accanto al marito Yuri, in occasione del primo anniversario di matrimonio, su Instagram, Giulia Penna ha pubblicato un video del matrimonio scrivendo delle parole bellissime dedicate al marito, l’uomo che ha conquistato il suo cuore sin da quando erano due ragazzini.

“Tu sempre lì a farmi vedere il bello delle cose. Sei l’amore puro, quello che non si può spiegare a parole e noi sempre uniti da ormai 17 anni, che ti assicuro per me sono volati come un soffio, mano nella mano. Sono felice di essere cresciuta con te Quanti sorrisi, quanti pianti, quanti traslochi, quanti sogni, quante canzoni e quanti tramonti… io rifarei tutto con TE, perché senza di te al mio fianco non riesco ad immaginarmi”, le parole della Penna.

Tale e quale show 2024, 5a puntata/ Diretta, classifica, vincitore: Gabriele Cirilli è il quarto giudice!