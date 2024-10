Giulia Penna parteciperà come concorrente alla quarta puntata del programma tv – in prime tv Rai – Tale e Quale Show 2024, programma che vede la conduzione di Carlo Conti. Giulia Penna è un’influencer che è diventata nota grazie all’avvento dei social e che detiene oltre 1 milione di follower sia Instagram che su TikTok.

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show la giovane influencer si cimenterà in un ruolo non semplice e dovrà esibirsi nell’imitazione di Elodie, una cantante italiana sempre più in rampa di lancio, negli ultimi anni. Tra sensualità e bravura nel ballo non sarà semplice per Giulia ripercorrere le orme della cantante romana ma – come ribadito da lei negli ultimi episodi – proverà in tutti i modi a farcela.

Nell’ultimo episodio di Tale e Quale Show la ragazza ha interpretato Anna Tatangelo, cimentandosi in uno dei suoi brani più famosi, la canzone ‘Ragazza di Periferia’. Una prestazione sufficiente, Giulia ha dimostrato di essersi impegnata molto per esibirsi in questo brano ma allo stesso tempo ha evidenziato qualche sbavatura, sia a livello canoro che soprattutto nei movimenti. Ora toccherà a lei provare a migliorarsi.

Giulia Penna e una nuova interessante prova a Tale e Quale Show 2024

Nel corso di queste prime puntate Giulia Penna si è cimentata nell’imitazione di showgirl giovani e di grande successo e stavolta tornerà a farlo ripercorrendo le orme di una cantante italiana. L’abbiamo vista nel ruolo di Taylor Swift dove ha brillato particolarmente e per alcuni poteva ricevere risultati ancora migliore, poi l’abbiamo vista nel ruolo di Anna Tatangelo e questa settimana sarà invece Elodie.

La giuria nell’ultima puntata ha avuto opinioni discordanti con Alessia Marcuzzi che ha elogiato molto la prova di Giulia e invece Malgioglio che ha bocciato la sua prova. Particolare poi la dedizione che hanno dato i social per commentare la prova della giovane cantante romana e in molti hanno sottolineato che meritava di più con Taylor Swift mentre poteva fare davvero molto meglio nella prova con Anna Tatangelo.

Ora siamo dinanzi alla terza grande prova per Giulia che cercherà di sbalordire la giuria e i telespettatori. Non è semplice per questa ragazza che partiva dal mondo social e che per la prima volta sta provando a mostrare il suo talento in tv. Ora una nuova prova con Giulia Penna che imiterà Elodie e tenterà di sorprendere tutti con una nuova e strabiliante imitazione.