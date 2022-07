Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato, l’addio alla Roma utile per l’arrivo di Dybala

Calciomercato news, serve pazienza per Nicolò Zaniolo alla Juventus

Il tormentone di calciomercato legato al passaggio di Nicolò Zaniolo alla Juventus continua a tenere banco in casa Roma. Dopo i rumors dei giorni scorsi che vedevano il calciatore in rotta totale con la Roma ed i suoi tifosi, il clima sembra ora essere un po’ più disteso con il ventitreenne che sta proseguendo regolarmente la preparazione in vista della nuova stagione con i suoi compagni agli ordini del tecnico José Mourinho.

La richiesta della Roma, che stando alle indiscrezioni avrebbe aperto alla formula del pagamento dilazionato, sarebbe da 50 milioni di euro ed i bianconeri, forti della volontà del giocatore, puntano ad aggiudicarselo per qualcosa in meno. La Vecchia Signora sta portando avanti i colloqui con il Bayern Monaco per il trasferimento del difensore olandese De Ligt e l’operazione riguardante Zaniolo potrebbe subire un’accelerata una volta incassato l’assegno dai bavaresi.

Se da una parte lo sbarco di De Ligt al Bayern potrebbe segnare il passaggio di Zaniolo alla Juventus, dall’altra anche la Roma potrebbe poi tornare ad operare sul calciomercato in entrata. I giallorossi stanno infatti valutando la possibilità di tesserare Paulo Dybala, rimasto svincolato dopo il mancato accordo sul prolungamento del contratto con i bianconeri, ed il denaro ricavato dalla partenza dell’azzurro sarebbe utile per accontentare la richiesta d’ingaggio della Joya.

