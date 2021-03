Zaniolo e la mamma Francesca Costa denunciano i paparazzi/ “Tormentato dal gossip”

In attesa del suo ritorno sul campo da calcio, Nicolò Zaniolo continua a far discutere per i suoi amori. Se l’ex fidanzata Sara Scaperrotta aspetta Tommaso, il loro bambino, che verrà riconosciuto dal papà, Zaniolo si gode la storia d’amore, ormai ufficiale, con l’influencer Chiara Nasti, che intanto ha deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a casa del giocatore a Roma. Una storia che oggi accende inevitabilmente il gossip e che per questo alletta non poco i paparazzi. A quanto pare, però, fin troppo.

Zaniolo e sua mamma, stando infatti a quanto riporta il quotidiano «Il Tempo», nei giorni scorsi hanno presentato un esposto ai carabinieri per denunciare l’eccessiva invadenza dei paparazzi nei loro confronti. In particolare, durante uno degli ultimi giorni, il calciatore e sua madre sarebbero stati “tormentati dal gossip” e, perciò, seguiti spesso dai fotografi.

Nicolò Zaniolo, esposto contro i paparazzi: ora il ritorno in campo!

Nicolò Zaniolo e la mamma Francesca Costa tormentati dai fotografi? Qualche giorno fa è stata la donna a lamentarsi del fatto su Instagram. La questione sembrava finita lì, invece è stato poi Nicolò a fare il passo successivo, presentando l’esposto alle autorità, stanco di essere pedinato ovunque. Nicolò, d’altronde, vuole concentrarsi sul ritorno in campo. Di recente, con un post su Instagram, il giovane talento della Roma ha palesato la voglia di tornare: “L’attesa aumenta il desiderio, manca sempre meno per tornare a sudare e gioire per questa magica maglia”.

