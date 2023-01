Nicolò Zaniolo minacciato sotto casa da 15 ultras Roma/ Scappa poi l’inseguimento

E’ una situazione ormai a dir poco invivibile quella dell’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo. Il giocatore è stato scaricato da José Mourinho dopo aver espresso la sua volontà di cambiare casacca, e sta cercando una nuova sistemazione. Recentemente si era fatta avanti la società inglese del Bournemouth, ma l’ex Inter ha detto no, facendo ulteriormente scaldare gli animi.

La tifoseria lupacchiotta, infatti, da quando si è diffusa la notizia della volontà di Zaniolo di salutare la capitale, sta prendendo di mira lo stesso giocatore con cori e striscioni vari. L’ultimo episodio è quello riportato stamane dai colleghi di Sportmediaset, che attraverso il sito web hanno raccontato di un gruppo di ultras giallorossi che dopo la sfida di ieri contro il Napoli si sarebbe ritrovato sotto casa del giocatore. Sarebbero volati insulti e parole grosse, e ad un certo punto il calciatore classe 1999 avrebbe tentato la fuga, per poi essere inseguito. Il ragazzo, spaventato dall’inseguimento, avrebbe contattato la polizia che è poi intervenuta con una pattuglia.

NICOLO’ ZANIOLO MINACCIATO E INSEGUITO DA ULTRAS: IL MESSAGGIO DELLA MADRE POI CANCELLATO

Sul posto si è recato in seguito anche il padre che ha cercato di tranquillizzare Nicolò Zaniolo, fino a che la situazione non è tornata alla normalità. La madre ha invece voluto denunciare il tutto sui social alla luce anche di una frase molto offensiva nei suoi confronti apparsa a Trigoria, e attraverso una stories su Instagram ha scritto: “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”, per poi eliminare la stessa stories pochi minuti dopo la pubblicazione.

Secondo quanto aggiunge Sportmediaset, sotto casa di Nicolò Zaniolo si sarebbero presentate una quindicina di persone dopo la mezzanotte, e sono in corso le indagini da parte delle autorità per cercare di rintracciare e nel contempo identificare gli autori di questo gesto assolutamente da condannare. Ad allertare il 112 sarebbe stato anche il team manager della Roma, forse contattato proprio da Zaniolo al telefono.

