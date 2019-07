Zaniolo resterà alla Roma?/ L’esperto: meglio che rimanga a Trigoria (esclusiva)

E’ stato la sorpresa dello scorso campionato: Nicolò Zaniolo, classe 1999, sembra aver dimostrato con la Roma tutto il suo talento infinito: non ci sorprende troppo quindi che sia il caso caldo del calciomercato estivo. Milan e Juventus infatti hanno messo gli occhi addosso a questo giovane talento ma la società giallorossa non pare affatto intenzionata a cedere il proprio gioiellino, anche se al momento non si è mosso ancora nulla a Trigoria sul fronte rinnovo. Insomma la situazione pare in fase di stallo e i tifosi giallorossi si chiedono se davvero Zaniolo resterà alla Roma come sperano o se dovranno salutare un altro nome importante in casa della Lupa. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Vito Pirozzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede il futuro di Zaniolo? Una bella domanda, credo che non sia facile sapere come possa essere il futuro di Zaniolo la prossima stagione.

Zaniolo resterà alla Roma? E’ una possibilità e potrebbe esserci anche il rinnovo del contratto di Zaniolo. Del resto rimanere nella Roma potrebbe essere un vantaggio anche per il giocatore che potrebbe crescere ulteriormente. La stessa Roma in questo modo potrebbe approfittarne per un ulteriore valutazione del suo cartellino. Potrebbe cedere Zaniolo a cifre ancora più alte i prossimi anni.

Come pensa possa possa utilizzarlo Fonseca? Nel ruolo in cui ha sempre giocato, il ruolo che ha permesso a Zaniolo di diventare il giocatore importante che è. Un calciatore tra l’altro molto duttile da un punto di vista tattico…

C’è la Juventus però che lo vuole…. La Juve è la Juve, una squadra di grande importanza, che investe anche sul futuro. Zaniolo del resto ha solo 20 anni, è uno dei migliori giovani talenti italiani. Capisco perchè la Juve lo cerchi.

Una scelta giusta quella di Zaniolo se andasse alla Juventus? Io dico una cosa, Zaniolo come lo stesso Chiesa farebbe meglio a rimanere nella sua squadra di appartenenza attuale. Spesso i giovani calciatori italiani scelgono di cambiare squadra anche per ragioni economiche. E poi non so quanto spazio avrebbe Zaniolo come lo stesso Chiesa alla Juve con tutti i campioni che ci sono nella formazione bianconera.

Meglio andare in altre squadre… Allora se dovesse partire meglio andare in squadre dove potrebbe avere più possibilità di giocare. Magari alla fine potrebbe per lo stesso motivo voler rimanere alla Roma per giocare di più visto che tra l’altro non ci sono state altre squadre oltre la Juventus che si sono fatte avanti per comprarlo!

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA