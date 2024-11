Zecchino d’oro 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata

Oggi, sabato 30 novembre 2024, alle 17.05, Raiuno trasmette la seconda puntata della 67esima edizione dello Zecchino d’Oro. In diretta dall’Antoniano di Bologna, l’attore e cantante Lorenzo Baglioni e la conduttrice e cantante Carolina Benvenga annunciano altre sette canzoni in gara dopo le prime sette presentate durante la prima semifinale. Dopo Diventare un albero‘, che vede tra gli autori Luca Argentero ed è interpretata da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, e ‘Nonna rock’, proposta da Martina Galia, 10 anni, di Trapani, sono state le canzoni più votate della prima giornata dello Zecchino d’Oro 2024.

Nel corso della puntata di oggi, altri bambini si esibiranno sulle note di altre, sette canzoni in gara tra le quali saranno scelti i brani che accederanno alla finalissima di domenica 1° dicembre che sarà condotta da Carlo Conti.

Gli ospiti della seconda puntata dello Zecchino d’Oro 2024

Nella seconda puntata dello Zecchino d’Oro 2024, tra gli ospiti, ci sarà ancora Topo Gigio che, dopo aver incantato tutti durante la prima puntata, tornerà a divertire tutti con le sue battute. Se durante oggi, Topo Gigio è un ospite speciale, nella finalissima di domenica 1° dicembre, sarà anche un giurato.

La giuria cambia ogni giorno, con artisti come Tosca D’Aquino, Daniela Ferolla e Bianca Guaccero mentre tra gli ospiti della 67esima edizione del Festival dedicato alle canzoni dei più piccoli spiccano nomi come Lino Banfi, Caterina Balivo, i Ricchi e Poveri che saranno presenti nella finalissima e che presenteranno un nuovo brano, e l’imitatore Leonardo Fiaschi. In finale, inoltre, ci sarà anche il Grande Mago Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia.

Come vedere in diretta streaming Lo Zecchino d’Oro 2024

La seconda semifinale de Lo Zecchino d’Oro 2024 può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 17.05 mentre con Raiplay, scaricando l’apposita applicazione o collegandosi al sito, è possibile seguire la diretta streaming. Con Raiplay, inoltre, è possibile anche rivedere tutte le esibizioni dei piccoli artisti.

