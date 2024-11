Zecchino d’Oro 2024, diretta e anticipazioni: oggi al via la 67° edizione

Oggi pomeriggio, venerdì 29 novembre 2024, prende il via su Rai 1 la nuova edizione dello Zecchino d’Oro. Il celebre Festival canoro dedicato ai bambini torna in tv con la sua 67° edizione che si spalmerà in tre appuntamenti televisivi: oggi e domani pomeriggio sono infatti previste le due semifinale, in vista della finale di domenica 1° dicembre.

Marcello Masi a La Volta Buona: “La morte di papà? Provo ancora rabbia”/ “I 40 anni con mia moglie Flavia…”

L’appuntamento di oggi è fissato per le 17.05 in diretta su Rai 1, con la prima semifinale che terminerà indicativamente alle ore 18.45; la seconda semifinale è invece prevista per domani, sabato 30 novembre 2024, sempre su Rai 1 e alla stessa ora. In attesa della finale di domenica che sarà condotta da Carlo Conti e che annuncerà il vincitore, le due semifinali dello Zecchino d’Oro 2024 in programma oggi e domani avranno una coppia d’eccezione al timone: l’attore e cantante Lorenzo Baglioni e la conduttrice e cantante Carolina Benvenga.

Federica Pellegrini, Tapiro di Striscia: silenzio rotto su Angelo Madonia/ "Gesti mi stavano sulle balle"

Anticipazioni Zecchino d’Oro 2024: giurie e ospiti della prima puntata

Ma come si svolgerà la prima semifinale dello Zecchino d’Oro 2024, in onda oggi pomeriggio su Rai 1? Il numero complessivo di canzoni in gara è 14 e vengono interpretate da 19 bambini: nella semifinale di oggi il pubblico assisterà all’esibizione di 7 giovani interpreti, mentre gli altri 7 canteranno nella semifinale di domani. In questi due appuntamenti televisivi prima della finale i bambini verranno giudicati da due giurie: una composta da grandi, ospiti e amici dell’Antoniano, e una da bambini, che varierà da una puntata all’altra, alle quali si aggiungono i voti del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Riccardo Sciré, compagno Carolina Benvenga/ Dalla passione per la musica ai figli: "Angelina ti amiamo"

Nella semifinale di oggi la giuria dei grandi è composta da Lino Banfi, Tosca D’Aquino e Carolina Rey, ma in scena ci saranno anche grandi ospiti come l’imitatore Leonardo Fiaschi e l’iconico Topo Gigio, uno dei simboli del programma, entrambi presenti in tutte le puntate. Lo Zecchino d’Oro 2024 è inoltre vicino alla solidarietà e promuove una raccolta fondi a favore di Operazione Pane, campagna dell’Antoniano che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo: il numero solidale con cui effettuare le donazioni è il 45538.

Zecchino d’Oro 2024, dove vederlo in tv e in streaming

Lo Zecchino d’Oro 2024 va in onda a partire da oggi pomeriggio, venerdì 29 novembre 2024, con la prima semifinale in programma alle ore 17.05 in diretta su Rai 1. È inoltre possibile seguire la puntata in modalità streaming attraverso la piattaforma di Raiplay, oltre che sull’app per smart tv, tablet e smartphone.