Zelda Nobili, chi è il concorrente Il Collegio 7/ Disgusta i Maneskin ecco perchè…

Chi è Zelda Nobili, la concorrente de Il Collegio 7 agli antipodi della moda contemporanea

Zelda Nobili è la curiosa nerd della settima edizione de Il Collegio 7, conosciuta al pubblico come la potenziale fonte di numerosissimi meme da social network. Capelli raccolti accuratamente dietro la nuca, abbigliamento per nulla appariscente e rifiuto quasi totale del make up, Zelda si presenta al pubblico agli antipodi della moda contemporanea. Nata sotto il segno dell’Ariete a Trieste, Zelda ha 15 anni e frequenta il liceo classico Il Dante.

La giovane studentessa è la meno social tra tutti i venti protagonisti, ha infatti un profilo Tik Tok con sette follower ma privo di contenuti e uno Instagram con 1716 segui da cui però è possibile percepire la sua passione per il disegno, i manga, il teatro e lo stile gotico. Zelda è un personaggio singolare all’interno del range degli studenti del docu-reality e infatti, come lei stessa ha affermato durante la presentazione, sa di essere strana ma non le importa.

Zelda Nobile e l’autogestione dell’aspetto: dal taglio di capelli al look

Zelda Nobili predilige autogestire il suo aspetto partendo dal taglio dei suoi capelli che cura personalmente anche a Il Collegio 7, perché in fondo non le importa la perfezione quanto piuttosto la sensazione lasciata dal caos. Non sopporta l’ottusità e la moda, infatti è disgustata da molti fattori sociali e culturali che la circondano, ed proprio è il disgusto l’emozione con cui convive più facilmente nella vita. Questo sentimento però non va a coinvolgere la passione per la musica e per il teatro, infatti la giovane triestina suona il pianoforte e, come ha raccontato lei stessa nelle sue Instagram stories, partecipa alla realizzazione di spettacoli teatrali.

L’unico caso in cui il disgusto tange la passione musica è quando si tratta di gruppi da lei definiti fortemente commerciali come i Maneskin. La giovane studentessa ama tutto ciò che non è convenzionale, tanto che la madre conferma la sua capacità di plasmare tutto ciò che le sta intorno con la sua intelligenza e una buona dose di fortuna.

La giovane spera di riuscire a valicare la soglia della diffidenza tra se stessa e gli altri entrando nelle porte del Il Collegio 7.

