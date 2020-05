Zequila Vs Paola Di Benedetto?/ “Fidanzato dotato di gran cervello l’ha raggiunta…”

Pubblicità

Antonio Zequila attacca Paola Di Benedetto sui social?. L’attore, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, si scaglia contro la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020. L’attacco di Zequila nasce da una serie di rumors secondo i quali Federico Rossi, il fidanzato di Paola, avrebbe violato la quarantena per raggiungerla a Vicenza. A scatenare i rumors sarebbe stato un video pubblicato dal cantante alle cui spalle i fans hanno notato la presenza di un quadro alle spalle del cantante molto simile a quello apparso in una delle ultime foto pubblicate su Instagram da Paola. Un indizio che ha scatenato voci su una presunta violazione della quarantena del cantante. Oggi, l’argomento è tornato d’attualità per un post che sembrerebbe avere come destinatari proprio Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi anche se l’attore, nel suo attacco social, non fa alcun nome.

Pubblicità

ZEQUILA E L’ATTACCO SUI SOCIAL: PAOLA DI BENEDETTO E’ LA DESTINATARIA?

Antonio Zequila torna a far parlare di sè per un post che, secondo molti utenti, avrebbe come destinatari proprio Paola Di Benedetto con cui ha avuto diversi scontri nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e il fidanzato Federico Rossi. “Notizia presunta da appurare…’Lei aveva sempre anelato la voglia di cantare. Così il suo fidanzato, cantante (genio dotato di grande cervello) l’ha raggiunta per portarle il microfono, per cantare insieme violando le regole della quarantena….Sarà vero? Alla prossima canzone”, scrive Zequila su Instagram. Le parole di Zequila, dunque, saranno un attacco all’ex Madre Natura e al suo fidanzato? Nel frattempo, Paola continua a condividere sui social foto e video dei giorni che sta trascorrendo a casa dei genitori in attesa di poter tornare alla normalità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA