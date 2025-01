Zeudi Di Palma contro Helena Prestes al Grande Fratello 2024: cosa è accaduto

Alta tensione tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes nella casa del Grande Fratello, non sono certo giorni facili per la modella brasiliana che si sta ritrovando a fronteggiare praticamente la maggior parte dei coinquilini in queste ore. Nelle scorse ore Zeudi è tornata e esprimersi riguardo al rapporto con Helena dopo un tentativo di dialogo che si è rivelato in realtà un monologo non andato a buon fine, anzi, parlando con Stefania Orlando la modella ed ex miss Italia ha detto la sua, spiegando cosa accaduto:

“C’è stato un discorso sterile perché è stato un monologo” ha spiegato Zeudi Di Palma lamentando il fatto che la modella sia particolarmente nervosa negli ultimi giorni. La miss ha atteso che si calmasse prima di andare a parlarle e, con tranquillità, le ha spiegato che Shaila non comprende come la coinquilina possa essere amica di Lorenzo dopo aver provato un’attrazione nei confronti del gieffino. Helena ha creduto che fosse lei a pensare certe cose. A quel punto è arrivata la reazione di Stefania Orlando: “Io non credo che sia mai stata innamorata di Lorenzo” commenta la romana e la miss risponde dicendo che l’amica dovrebbe prendersi più cura di sé stessa e valutare anche le risposte e gli atteggiamenti delle altre persone.

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, tensione al Grande Fratello

Già nei giorni scorsi era esplosa la tensione al Grande Fratello 2024 tra la modella Zeudi Di Palma e Helena Prestes, con la brasiliana che si era detta dubbiosa riguardo all’avvicinamento della modella a Chiara Cainelli e Shaila Gatta, nemiche storiche della showgirl.

Ne è nata una scenata di gelosia da parte di Helena Prestes che si è dunque scontrata con Zeudi la serata del veglione di Capodanno, un momento delicato nel quale l’amicizia tra le due sembra essersi incrinata in maniera decisa e probabilmente definitiva.

