Anche l’ultimo giorno dell’anno non sembra esserci pace nella casa del Grande Fratello 2024. Le protagoniste dell’ultima “azzuffata” sono Zeudi Di Palma e Helena Prestes, le quali si sono messe a litigare in cucina a proposito di Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Il tutto è iniziato durante la preparazione del cenone di Capodanno. Questa sera, infatti, i gieffini festeggiano l’arrivo del 2025, anche se il clima non sembra essere perfetto per tutti. A dare il via al battibecco è stata Zeudi Di Palma che ha chiesto alla Prestes come mai deve sempre sottolineare di avere tradizioni differenti dato che è brasiliana.

L’ex Miss Italia, infatti, dice di non concepire questa “scusante” da parte della modella e vorrebbe genuinamente capire come mai dica sempre quella cosa. Helena, però, non prende bene questa domanda e inizia a spazientirsi dicendo che per lei è così e basta e che è vero che i suoi modi sono diversi per via del fatto che viene da un’altra cultura. Ma non finisce qui, Helena Prestes inizia anche a fare una piccola scenata di gelosia all’amica, dicendole di non capire come mai si è legata a Chiara Cainelli e a Shaila Gatta.

Zeudi Di Palma a Helena Prestes: “Oggi non voglio litigare”

A Helena Prestes non va proprio giù che Zeudi Di Palma, con la quale c’è un rapporto speciale di amicizia, si sia avvicinata così tanto alle due concorrenti con cui lei non va troppo d’accordo. Così glielo ha fatto presente e l’ex Miss ha risposto per le rime dicendo che lei e Shaila si trovano bene forse perchè sono entrambe napoletane, e utilizza il termine “compaesane”. La modella fraintende la parola con “coetanee” ed esplode di rabbia dicendo che quello che dice non sta in piedi.

Durante il battibecco Helena Prestes non fa parlare la compagna e ad un certo punto Luca Calvani, sentendole litigare, interviene per placare gli animi e riportare la pace durante il giorno di festa. Anche Zeudi Di Palma ammette di non avere assolutamente voglia di litigare a Capodanno, anche se ormai la frittata sembra fatta. Infatti, la Prestes non si arrende e continua a punzecchiare la Miss dicendole di essere incredula a pensare che lei e Cainelli si siano avvicinate ma non pare esserci margine di parola per Zeudi, che pur provando a spiegarsi viene sempre interrotta dalla rabbia dell’amica. Insomma, una bella premessa per l’anno nuovo!