Continua la discussione tra Zeudi Di Palma e Maxime Mbanda. I due si sono confrontati sul loro passato ma dalla loro confidenza è nata una diatriba che sembra non avere fine. C’è da precisare che il loro piccolo diverbio non ha nulla a che vedere con le azzuffate che abbiamo visto in queste ultime settimane con gli altri concorrenti del Grande Fratello, ma – fortunatamente – si tratta di un confronto piuttosto pacifico tra due persone mature. Il tutto è iniziato con la confidenza di Zeudi Di Palma che ha raccontato di come sua madre l’abbia cresciuta da sola.

Amanda Lecciso si sfoga al Grande Fratello, Lorenzo l'ha delusa/ "Non è un rapporto nato per il gioco"

La ragazza, forse per dare un consiglio a Maxime, si è lasciata andare dopo aver ascoltato il racconto sul passato dell’uomo, dicendo che lui è una persona che ha rinunciato a tanto e che si è represso per via delle troppe responsabilità che ha avuto in passato. “Anche quando rispondi alle persone estremizzi tanto“, gli ha detto e Maxime Mbanda non sembra avere preso questi giudizi di buon grado. Così ha ribattuto, facendole notare come anche lei sia capace di risultare spesso scontrosa durante i confronti al Grande Fratello.

Mariavittoria scarica Tommaso Franchi al Grande Fratello?/ "Forse non sto facendo abbastanza per te"

Zeudi Di Palma, discussione con Maxime Mbanda: Stefania Orlando interviene smorzando gli animi

In particolare Maxime Mbanda ha precisato a Zeudi Di Palma di non aver apprezzato il modo in cui la ragazza ha risposto tempo fa a Stefania Orlando in un episodio non precisato, dicendole che dato che al Grande Fratello si dovrebbe dare l’esempio, è stato scorretto vedere una ragazza rispondere in quel modo ad una donna più grande di lei. Ebbene, da questo momento Zeudi Di Palma si è risentita, spiegandogli di aver esagerato nel darle questo giudizio. La “diatriba” è continuata anche ieri sera, dato che la miss non è proprio riuscita a mettersi il cuore in pace per via delle dichiarazioni dell’inquilino.

Maxime Mbanda attacca Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ "Hai preso troppe confidenze"

Così i due si sono ritrovati per continuare a discutere di nuovo sull’accaduto e per l’occasione hanno chiamato anche Stefania Orlando: “Non parlare se non sai le cose“, spiega Zeudi Di Palma a Maxime. Poi lo intima a dire la verità e a fare la persona onesta dopo che il ragazzo nega di averle voluto dare un “consiglio” sul rapporto con la Orlando. Intanto, quest’ultima non sembra affatto risentita o offesa dalla confidenza che si è presa l’ex Miss Italia. Come si risolverà la questione?