Maxime Mbanda rimprovera Zeudi Di Palma: cosa è accaduto nella Casa

Nelle scorse ore è andato in scena un confronto tra due concorrenti del Grande Fratello, Maxime Mbanda e Zeudi Di Palma, che anno tentato di spiegarsi dopo quello che la modella ha definito un malinteso. Secondo l’ex rugbista, la ragazza si sarebbe presa fin troppe libertà in alcuni rapporti con gli altri gieffini e la questione sembra averlo indispettito: “Ho notato una cosa, è una critica costruttiva, quando sei in down sei in down, ma quando sei in up ti prendi forse un po’ troppa confidenza, penso anche a persone come Stefania Orlando che è una signora”

“Forse tu pensi che io possa prendermi confidenza, ma credimi che io sono l’ultima persona che lo farebbe, non puoi dire a una persona così, se qualcuno ti ha detto così è un conto, non credo sia andata così, spiegami bene il contesto, se tu non sai cosa c’è tra me e Stefania non parlare, pensi di esprimere sempre rispetto ai tuoi schemi ciò che sia giusto e ciò che sia sbagliato, esistono legami diversi e predisposizioni diverse, così rischi di mettermi in cattiva luce” le parole di Zeudi a Maxime Mbanda nella casa del Grande Fratello 2024.

Maxime Mbanda e il confronto con Stefania Orlando al Grande Fratello

Dopo aver spiegato il suo punto di vista, Maxime Mbanda si è confrontato con Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello, lo sportivo tra gli ultimi entrati ne reality di Canale Cinque ha raccontato del confronto avuto con Zeudi Di Palma nel reality, la conduttrice ha però ammesso di non essersi offesa per l’accaduto: “Non ci sono rimasta male l’altra volta, per me Zeudi è una ragazza di 23 anni e non ho nessun problema con lei, non era una battuta contro di me” le parole della gieffina che ha poi ringraziato il compagno di gioco per l’interessamento alla questione.

Insomma, niente di grave per Stefania Orlando che ha dimostrato di avere la tempra e la maturità per farsi scivolare addosso certe cose senza troppi problemi nella casa del Grande Fratello 2024.