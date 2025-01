Zeudi Di Palma ha fatto coming out quando aveva solo 19 anni davanti a sua madre Maria Rosaria, e ieri durante la puntata del Grande Fratello ha raccontato quanto successo. Dopo il racconto del coming out di Luca Calvani il conduttore ha voluto affrontare anche quello della bellissima ex Miss Italia, che si è commossa durante la diretta. La ragazza ha spiegato quanto sia stato difficile dire tutta la verità alla mamma, dato che si trattava di un segreto che lei stessa aveva nascosto per diverso tempo.

Infatti, la consapevolezza sul suo orientamento sessuale è arrivata piuttosto presto, intorno ai 14-15 anni, come lei stessa ha dichiarato in puntata durante la serata del 13 gennaio 2025. “Ero proprio sicura di quello, ma non mi accettavo”, ha continuato, dicendo di aver confessato tutto alla mamma tramite una lettera. Aveva bisogno di dirlo per spiegare alla mamma quello che sentiva e oggi ne è tanto orgogliosa: “se oggi sono Zeudi e sono questa Zeudi è grazie anche a tutto il vissuto che ho avuto”, ha concluso alla fine.

Zeudi Di Palma, reazione della mamma al coming out e la triste rivelazione di quando la figlia era piccola: “In sole due ore ho…”

Ma come ha reagito la mamma di Zeudi Di Palma al coming out della figlia? La donna di nome Maria Rosaria ha voluto a sua volta scrivere una lettera da leggere durante la diretta per farsi perdonare di non essere stata sempre forte durante la sua vita. “Se sono qui stasera è per chiederti perdono” ha esordito mamma Maria Rosaria al Grande Fratello, svelando che quando Zeudi Di Palma aveva dieci anni si era trovata senza lavoro e aveva perso sua madre in sole due ore, con ben tre figli da crescere. “Ti sei rimboccata le mani, hai sempre lavorato senza chiedermi mai nulla”, ha detto alla figlia, spiegandole di essere una mamma molto orgogliosa.

La mamma di Zeudi Di Palma al Grande Fratello ha poi continuato esaltando le doti della ragazza, invitandola a sentirsi sempre libera di essere quello che è e di vivere ogni emozione. Poi le ha augurato di continuare il suo percorso nel reality con “la dignità che la contraddistingue“, senza preoccuparsi per la famiglia che la guarda da casa. Le due si sono poi abbracciate e lo studio e gli spettatori si sono commossi dopo questa splendida scena e soprattutto, per una reazione così amorevole per il racconto del coming out di Zeudi Di Palma anni prima.