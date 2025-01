Maria Rosaria Marino, chi è la mamma di Zeudi di Palma del Grande Fratello?

Ci sarà un sorpresa anche per Zeudi Di Palma nella puntata di questa sera del reality di Canale5 che potrà incontrare l’amata mamma Maria Rosaria Marino dopo una settimana non molto facile ma anzi tesa per tutti i concorrenti della Casa. La mamma di Zeudi Di Palma, Maria Rosaria Marino è un pilastro fondamentale nella vita dell’ex Miss Italia e dei suoi fratelli Giuseppe e Asia, la gieffina, infatti, spesso parla della madre e di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per crescere da sola tre figli in un quartiere non facile come Scampia.

Sono poche le informazioni su Maria Rosaria Marino, la mamma di Zeudi Di Palma del Grande Fratello. Su di lei non si conosce la data di nascita ma si sa che è originaria di Napoli. La vita non è stata con lei particolarmente facile, il marito ha abbandonato lei ed i figli quando Zeudi aveva solo due anni e per questo Maria Rosaria ha dovuto occuparsi della famiglia da sola. Ha lavorato come segretaria ed ha mantenuto agli studi. Infatti, Giuseppe studia ingegneria e al Conservatorio mentre Asia è una studentessa delle Belle Arti. La donna ha anche fondato un’associazione, La Lampada di Scampia, che offre opportunità per costruirsi un futuro migliore ai giovani del quartiere.

Zeudi Di Palma e il rapporto con la madre Maria Rosaria Marino: “Non è mai stata rigida”

Alcune, poche, informazioni sulla mamma Zeudi Di Palma, Maria Rosario Marino possiamo ricavarle dalle stesse dichiarazioni che l’ex Miss Italia ha rilasciato nella Casa del Grande Fratello. Zeudi, parlando della sua bisessualità e del suo coming out ha lasciato intendere di aver avuto sempre l’appoggio della madre che l’ha aiutata e supportata: Purtroppo ci sono tante persone che non parlano, magari hanno una madre un po’ rigida, anche se il tabù sta svanendo ed è importante che se ne parli”. Questa sera riceverà la sua sorpresa e sicuramente le emozioni non mancheranno.