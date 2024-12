Zeudi Di Palma e Helena Prestes sono le protagoniste di queste ultime settimane al Grande Fratello 2024. Dopo il flirt, la confessione dei sentimenti nei confronti della modella, Zeudi ha baciato Alfonso D’Apice per poi confessare tutto alla Prestes, la quale ha reagito con molta diplomazia, dicendole di sentirsi libera di essere sè stessa in questo percorso nel reality. Ieri sera, però, ci sono state delle accuse da parte dell’ex Miss nei confronti di Helena, in una confidenza con Shaila Gatta.

Il motivo del malcontento della Di Palma sarebbe il fatto di sentirsi “usata” per le clip dei fan, che fuori dalla casa condividono i video delle vicende di ciò che succede al Grande Fratello. Ma non finisce qui, l’accusa si fa più interessante per via del fatto che Zeudi Di Palma ha il sospetto che Helena Prestes provi ancora un sentimento per il bel Javier Martinez, ma che non lo voglia esplicitare. Allo stesso tempo, non si sa se per una strana coincidenza o volontariamente, Dayane Mello da casa ha pubblicato un Tweet sui social che riguarda la coppia.

Zeudi Di Palma, la previsione su Helena Prestes e Javier Martinez: “Io ho già capito tutto”

“I sentimenti mi emozionano sempre, comunque e in qualsiasi forma, Jowww Helena!“. Queste sono state le parole di Dayane Mello che da casa sta seguendo le vicende tra l’amica e l’ex Miss Italia. Ma andiamo a scoprire quali sono state le parole dette da Zeudi Di Palma in confidenza a Shaila Gatta. “Io sono una persona pensante e intelligente e non mi faccio di certo usare per una clip”, dice la ragazza all’ex velina, riferendosi a quanto sta succedendo con la Prestes. Poi continua, dicendo di pensare di essere stata usata, e che da tre giorni lei si è stranamente riavvicinata al pallavolista argentino.

Zeudi Di Palma racconta anche di aver fatto controvoglia il “buongiorno” in confessionale insieme a Helena, dato che aveva già capito quello che stava succedendo con Martinez. “Quando una mi prende in giro io poi non mi sento più a mio agio” spiega Zeudi, arrabbiata perchè si è sentita tradita dalla coinquilina per cui prova qualcosa di più di una semplice amicizia. Infatti, nella sua confidenza con Shaila Gatta conclude così: “non mi baciare sotto le coperte se hai sentimenti per un altro”. Insomma, pare che il rapporto iniziato in modo idilliaco si stia ora sgretolando piano piano…