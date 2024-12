Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice si sono baciati al Grande Fratello, e nelle ultime ore la Miss ha deciso di spiegare quanto successo all’amica Helena Prestes, con la quale sin dall’inizio si è creato un rapporto pieno di flirt e decisamente confidenziale. Dopo il contatto intimo con Alfonso, Zeudi ha raggiunto la modella e le ha svelato cos’è successo con l’inquilino nelle scorse ore. Nella sua spiegazione ha voluto minimizzare l’accaduto, dicendo che all’inizio voleva “scansarsi” da lui, ma che poi si è “sentita in dovere” di confortarlo.

Zeudi Di Palma dubita di Helena Prestes: è crisi al GF 2024?/ "Devo valutare, non mi fido facilmente..."

Un gesto d’affetto secondo Zeudi Di Palma, che ha spiegato a Helena Prestes di aver quasi provato tenerezza per Alfonso D’Apice, specialmente dopo la fine della relazione con Federica Petagna. Tra le varie giustificazioni ha precisato quanto può essere difficile per un uomo che ha sempre ricevuto affetto ritrovarsi da un momento all’altro con “nessuno che lo calcola più”. “Ci sta che provi a baciare una persona che anche soltanto esteticamente può piacergli“, spiega Zeudi Di Palma, “Da una parte lo giustifico, ci sta che lui ci abbia provato. C’è stato un bacio, però non chissà che cosa, però mi andava di dirtelo“.

Helena Prestes, è già finita con Zeudi Di Palma? "Non voglio che soffri"/ "Per me sei sempre una..."

Helena Prestes, la reazione alla confessione di Zeudi Di Palma: “Ho visto che anche a tavola eravate…”

Zeudi Di Palma ha voluto raccontare a Helena Prestes di aver baciato Alfonso D’Apice al Grande Fratello. Dalle sue parole sembra sia stato quasi un gesto obbligato e mosso dalla pietà nei confronti del ragazzo, che dopo tanti anni di relazione con Federica Petagna si è ritrovato oggi solo e senza partner. Ma come ha reagito Helena Prestes di fronte alla confessione dell’amica? La replica della modella è stata estremamente pacata: ricordiamo, infatti, che al contrario di Zeudi, lei ha ammesso di non avere aspettative sulla loro relazione.

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, crisi di coppia? Pianto improvviso/ "Secondo me non corrisponde..."

“Ho visto che eravate molto intimi“, ha svelato la Prestes dopo quanto svelato dall’amica. Poi ha aggiunto di averli visti molto vicini a tavola, e di considerare molto bello il loro rapporto. “È bello ridere e scherzare, avere una persona con cui aprirti, non è una cosa brutta fidati“. Insomma, Helena Prestes non ha preso affatto male questo piccolo “tradimento fisico” da parte di Zeudi Di Palma, e anzi, l’ha poi incitata a lasciarsi andare e a fare tutto quello che sente. Non solo, le ha intimato di non limitarsi e di vedere cosa succederà in futuro.