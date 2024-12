Zeudi Di Palma, flirt con concorrente del Grande Fratello 2024? Signorini spiazza

La puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera è davvero scoppiettante: oltre ai consueti temi caldi di serata, tra litigi e dinamiche di gioco sempre più avvolgenti, ci sarà spazio anche per numerosi nuovi ingressi. I nuovi concorrenti di questa edizione sono Maria Monsè e la figlia Perla Maria (che gareggeranno come unico concorrente), Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma, e proprio su quest’ultima si accende subito uno scottante gossip a inizio puntata.

Vincitrice di Miss Italia nel 2021, Zeudi Di Palma è una nuova concorrente e nella Casa troverà una presunta vecchia conoscenza. A sganciare il gossip è nientemeno che Alfonso Signorini che, in apertura di puntata, ha svelato: “Attenti bene, tra i nuovi concorrenti ce n’è una che è speciale: vi dico solo che è una ex Miss Italia e che ha un passato che scotta, perché ha avuto una liaison o frequentazione con un concorrente che si trova in questo momento in Casa. Chi è questo concorrente? Lo scopriremo tra poco“.

Zeudi Di Palma, chi è l’ex flirt? Tutte le ipotesi

Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024 ritroverà dunque una sua vecchia fiamma, con cui ci sarebbe stata una liaison o frequentazione. Al momento Alfonso Signorini non ha spifferato il nome del concorrente che avrebbe avuto un passato sentimentale con la modella, ma presto lo si scoprirà in puntata. Intanto però è possibile avanzare alcune ipotesi.

Si potrebbero escludere sin da subito nomi come Giglio e Tommaso Franchi, tra i ‘Nip’ di questa edizione e che dunque potrebbero non conoscere l’ex Miss Italia né averla frequentata, così come Alfonso D’Apice che, pur avendo rotto con Federica Petagna, sembra nutrire ancora un reale interesse per lei. Se si esclude anche Luca Calvani, felicemente fidanzato, restano in ballo Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi e Javier Martinez. Lorenzo, anche lui ‘Nip’, potrebbe non essere il misterioso presunto ex di Zeudi Di Palma, restano dunque Stefano Tediosi, conosciuto nell’ambiente dello spettacolo e della tv dopo la partecipazione a Temptation Island 2024 come tentatore, e Javier Martinez, ormai da anni sulla scena pubblica. Potrebbe essere uno dei due il “misterioso concorrente”?

